主動式商品掀掛牌潮 00981A搶搭AI及自動化熱潮

主動式ETF掀起掛牌潮，繼野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）、主動群益台灣強棒後，統一台股增長主動式ETF也在昨（27）日掛牌。

統一台股增長主動式ETF基金經理人陳釧瑤表示，雖然各國關稅政策不確定性及經濟衰退風險上升，使得全球企業加強控制營運成本，但對AI及自動化的投資卻未停下腳步，甚至呈現加速，顯示企業認同AI長期發展趨勢確立。

隨著硬體技術成熟，各種機器人的應用落地也成為明眼可見的新商機，其中以人形機器人的成長潛力最為驚人。而全球低軌衛星進入發射高峰期，推升相關行業產值爆發性成長，也讓在地面設備與衛星服務領域居領先優勢的台廠，未來營運看好。

野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德分析，台廠供應鏈在此波AI浪潮中扮演舉足輕重的角色，從上游晶圓代工、封測服務，到下游系統組裝與零組件製造，台廠皆深度參與、環環相扣。

展望後市，台灣相關業者在AI伺服器、散熱模組、高速連接器與電源模組等環節，都具備技術領先與規模經濟的雙重優勢，隨著AI應用加速落地、全球資料中心持續擴建，台系供應鏈可望持續受惠於設備升級循環，成為全球AI產業鏈中不可或缺的推力。

統一投信表示，根據波斯頓諮詢公司（BCG）今年4月調查報告，尤其是AI滲透率較高的企業，其中有四成的領導者將加速AI投資計畫。因為AI可以透過整合企業行政流程、實施自動化管理，協助企業降低營運成本，即便是剛開始導入AI的企業，也有近六成的領導者表示將維持對AI的投入水準。

機器人產業方面，據花旗集團3月統計，預期全球2035年人形機器人的出貨量將達到1,300萬台，並高速成長至2050年的6.5億台，年複合增長率高達逾六成。2050年時，約每10個家庭就擁有一台人形機器人，相當於目前掃地機器人的普及率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。