電子股休兵誰撐盤？台股這3檔高息ETF 穩中求勝

在電子股強勢表態後股價出現漲多修正，大盤也跟著進入橫盤整理，反觀台股人氣指標高股息ETF，近一周表現前十強皆比台股大盤相對抗跌。法人認為，這些ETF持有金融、電信及食品等股，在應對後關稅戰時期上有攻下有守。

若進一步比對這十檔的近一個月股價表現，可以發現有三檔不僅短線上表現抗跌，拉長時間到一個月時，股價表現也可以相對亮眼，包括復華富時高息低波（00701）、凱基優選高股息30、永豐優息存股。

法人觀察，復華富時高息低波、凱基優選高股息30、永豐優息存股揭露的前五大成分股中，中信金是最大公約數，聯電、長榮航、兆豐金、玉山金也各有兩檔ETF持有，對照到本周台股盤面上，當電子盤這波漲多休息整理，金融股接棒撐盤，加上高殖利率題材加持，持有相關成分股的高股息ETF，表現得以相對突出。

凱基優選高股息30研究團隊表示，凱基優選高股息30因為選股機制中有設計低波動因子，潛藏股價下跌風險的弱勢股會被剔除在成分股之外，因此即便類股輪動加速，也相對有機會分散產業風險，加上高股息與高品質的選股條件，就更能選到財務體質穩健、表現相對持穩的成分股。

隨著對等關稅引發的金融市場動盪暫告一段落，回歸基本面觀察，預期整體台灣企業5、6月營收表現，有機會優於市場預期，進而支撐市場風險偏好情緒。惟後續仍有關稅談判影響待評估，匯率對出口產業競爭力也須留意。

國泰永續高股息經理人游日傑指出，今年不只AI概念股，內需產業也成為受矚目的對象，近日「台幣升值概念股」成為關注的標的，不過其實持有ETF的投資人，手中就有不少受惠股。以受益人數最多、174萬人皆持有的國泰永續高股息為例，投資組合當中就有每月收入大量台幣現金流的電信股及食品股，這些都是屬於台幣計價的內需產業，有望受惠台幣升值，也不怕對等關稅政策衝擊。根據過往經驗，台幣升值期間，食品類股有望因匯兌收益而受惠，主因台幣升值成本降低，有助協助降低採購成本，對其股價表現亦可能帶來正面影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。