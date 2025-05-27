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櫃買市場5月28日新添二檔股票型ETF掛牌交易 台新009806、009807

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心表示，台新投信募集發行台新標普500（009806）及台新標普科技精選（009807）兩檔股票型ETF，將於2025年5月28日掛牌上櫃，並得辦理融資融券。

依申請資料顯示，台新標普500 ETF追蹤的「標普500指數」涵蓋美國各主要產業中之龍頭企業，為全球最具代表性的美國指數，而台新標普科技精選ETF所追蹤的科技精選行業指數，由標普500指數中挑選屬資訊科技行業板塊的證券為成分股編製而成，有關ETF詳細投資策略請參閱公開說明書。

台新標普500及台新標普科技精選2檔ETF相關資訊，投資人可至投信公司網站查詢，亦可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁的「ETF/ETN / ETF /商品資訊 / 國外成分股ETF」項下查詢。櫃買中心表示，各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

標普 台新 ETF

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