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00878、00713一直以來都勝…高股息ETF才是送分題非美債！股添樂：且今年績效贏過大盤

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
高股息ETF才是真正的送分題？股添樂直指：近四年TLT、00679B年年慘敗，00713與00878不只抗跌、還配息穩穩領，2025年以來仍勝大盤。圖／聯合報系資料照片
高股息ETF才是真正的送分題？股添樂直指：近四年TLT、00679B年年慘敗，00713與00878不只抗跌、還配息穩穩領，2025年以來仍勝大盤。圖／聯合報系資料照片

近年來，許多投資人對美國公債ETF視為保守穩健投資選項，特別是在升息循環接近尾聲的階段，長天期債券ETF如TLT與00679B再度受到關注。然而，YouTube頻道「股添樂」最新影片中，主持人卻直言：「高股息ETF才是真正的送分題」，不僅近年表現遠優於債券，甚至在2022年空頭年也穩住了報酬。

四檔ETF績效揭曉：TLT、00679B全敗

節目一開始，股添樂選出四檔具代表性的ETF進行總報酬比較：

美元計價長天期公債ETF：TLT

台灣規模最大：00679B（元大美債20年）

高股息ETF：00878（國泰永續高股息）、00713（元大高股息低波）

2025年以來，截至目前，總報酬排名依序為：

1.00713：+0.86%

2.TLT：-2.1%

3.00878：-2.4%

4.00679B：-10.5%（雖有2%配息，但匯率導致資本虧損）

回顧過去幾年數據也相當驚人：

2024年：00878漲12%、00713漲15.6%，TLT與00679B雙雙負報酬

2023年：00878漲43%、00713漲45%，TLT僅+0.8%、00679B約+3.35%

2022年空頭年：00878跌9.5%、00713跌不到7%，但TLT大跌29%、00679B跌22%

2021年多頭年：00878漲25%、00713漲31%，TLT與00679B皆為負報酬

累積報酬至2025年，TLT總虧損達40%、00679B也虧35%。相較之下，00878累積報酬達74%，00713更飆升至106%，表現明顯勝出。

債券ETF失守「避險功能」？四年來漲跌同向成常態

股添樂指出，過去支持「股債配置」的關鍵在於當股市下跌時，債券ETF應能避險反漲。然而，自2021年以來，這套邏輯似乎失靈了：

2022至2024年：每逢股市下修，TLT、00679B不僅未漲反跌，甚至跌幅更大

主因在於通膨升溫、聯準會暴力升息與縮表，美債買盤大幅減少，導致連續幾年「股債同跌」現象

股添樂直言：「你買債券是為了穩定，但現在它反而讓你睡不著。」這也讓過去主流的「股六債四」、「股五債五」資產配置模型，面臨重新檢視的壓力。

高股息ETF勝出的兩大關鍵：配息＋價差

節目最後，股添樂強調高股息ETF勝出的兩大理由：

1.有息又有價差

近年高股息ETF除了穩定配息，還能搭配短線成分股調整進行價差操作，例如：

今年5月高股息ETF換股期間，提前佈局的個股如陽明、順達紛紛成為短線強勢股

2.波動低、掌握度高

相較於匯率波動影響極大的長債ETF，高股息ETF更容易掌握，且殖利率穩定（台股平均殖利率約3%，高股息ETF可至5%）

此外，股添樂也推薦對債券ETF仍有需求的投資人，可轉向「短天期公債」或「投資等級公司債」，如美債一到三年ETF 00719，或美元計價短債ETF，波動小、殖利率仍維持在4%以上，更適合作為穩健存放資金的工具。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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