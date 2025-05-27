主動式ETF再多一檔 安聯00984A將於6月26日開募

安聯投信正式跨足主動式ETF首檔基金00984A將登場。安聯投信表示，00984A是一檔希望化被動為主動、將ETF再進化，並同時以主動策略發揮核心投資能力，幫助投資人聚焦台股資本利得與股利雙紅利機會的創新產品。

安聯台灣高息成長主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）基金經理人施政廷表示，目前台灣加權指數現金殖利率約在3.5%，在未來可能面臨更加波動的環境下，單純追蹤高股息的被動式ETF，其收益吸引力或將受到挑戰。此時，若採取主動選股並結合多元投資策略的ETF，更能靈活應對市場變化。兼具高息與成長的主動式ETF不僅有機會透過精選標的獲取具競爭力的股息收益，更能積極追求資本利得，在波動的環境中展現其兼顧收益與價差的潛力，為投資人提供更具彈性的選擇。

安聯投信指出，這檔主動式ETF設計上以「高息打底、成長加值」為訴求，聚焦「高股息」、「成長」雙主題，以核心高股息股票作為收益基礎，再搭配具成長潛力個股；預計自6月26日起開始募集。

安聯投信投資長張惟閔表示，觀察這波ETF成長趨勢，發現投資顯學正逐漸從被動式高股息ETF、朝向高息成長主動式ETF發展。投資組合風格不再只以股息為主，而是以股息打底、成長加值的新策略；持股調整頻率以及產業組成也都將以更動態及主動方式，應對市場的波動。

張惟閔說，隨著全球金融市場發展更趨成熟及投資工具多元化，相較於被動式ETF被動應對市場風險及報酬，主動式ETF在投資運用上更為靈活，且以追求超越指數報酬為目標，逐漸受到全球投資人廣泛關注與青睞，尤其是當美國祭出對等關稅所帶來的一連串不確定性，主動式更能有效率的管理風險、並從中伺機找到潛在機會，應對市場變數，這也是主動式管理的核心價值所在。

展望後市，張惟閔表示，AI下半年能見度高，美國推行減稅政策，有望帶動需求回溫。台灣2025年獲利持續雙位數成長。在美國對等關稅與川普後續作為仍存有不確定性的情況下，現階段消息仍是左右市場的關鍵因素；由於台灣有三個月豁免期維持和全球多數國家一樣的10%稅率，重點的半導體目前還是免稅，同時AI伺服器產品仍然受惠美加墨協議的零關稅保護，只要未來談判進度順利，市場可能可以免去最壞狀況。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。