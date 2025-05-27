00878最近表現「有點小緊張」！小犬：陸續試水溫等黃金交叉拚反彈

最近這檔股票的表現真是讓我有點小緊張，但也看到不少機會！之前除息前股價是21.26元，股息0.47元，照理說除息後應該是20.79元左右，甚至要往填息的路上才對，但昨天股價卻跌到20.55元。

等於5/16用21.26元買進的朋友，帳面上虧了0.71元（含息0.47），沒填息不說，還「賠了夫人又折兵」，帳面上倒賠了0.24元，所以這就是我陸續買進的理由！因為我比5/16日買進的人，還多賺了0.24元。

我覺得00878現在處在除息後的整理階段，KD指標已經低到19.14，進入超賣區，感覺隨時有反彈的機會！如果接下來KD能形成黃金交叉（K值往上突破D值），而且成交量再放大一點，我覺得股價很有可能反彈到20.66元，甚至衝到21.59元！

不過現在成交量有點低迷，RSI也偏弱，短期可能還會小幅整理，所以我打算耐心等待，看看有沒有更明確的訊號。

00878這檔高股息ETF長期還是很穩的，現在股價20.55元，我陸續進場試水溫，如果KD真的出現黃金交叉，我會考慮繼續加碼，要是成交量一直放大不了，我就繼續等待與試水溫，反正長期持有就是我們的最終目標，對吧？大家一起加油，00878一定會有好表現的！

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