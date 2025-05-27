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不怕川普搗亂！7檔26日逆勢收高台股ETF 這檔新兵最勇

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
資料來源：CMONEY 2025/05/26
資料來源：CMONEY 2025/05/26

美國總統川普再度挑起貿易戰升級擔憂影響，因川普警告蘋果、三星等智慧手機大廠若不將生產線遷回美國，將面臨25%關稅。同時表示美國與歐盟的貿易談判「毫無進展」，預計6月1日起對歐盟加徵50%關稅。雖然之後歐盟加稅延至7月份執行，但還是讓26日台股下跌115.67點跌幅0.53%，連帶的台股ETF表現也是跌多漲少，觀察64檔原型台股ETF中僅7檔逆勢收紅，分別為主動群益台灣強棒（00982A）、元大臺灣ESG永續（00850）、凱基台灣AI50（00952）、台新AI優息動能（00962）、富邦科技（0052）、富邦臺灣優質高息（00730）、006204永豐臺灣加權（006204）。其中甫上市的主動式台股ETF 00982A，挾著主動選股的優勢呈現價量齊揚表現最佳。

ETF理財達人表示，主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，來做持股的調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。而在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，又或是在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等等。台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，建議投資人不妨以主動式台股ETF來作為投資工具。

市場法人指出，AI作為未來數年中科技業最重要的發展方向，但不能因為短期產業秩序的混亂而過度保守，此時技術創新及寡占優勢公司仍是選股考量的重中之重，特別著重新產品/新應用，另籌碼集中或相對輕的個股，而非電部分傳產/原物料類如水泥/鋼鐵類股也可多留意。隨2025年台灣GDP逐季走升，有利股市表現，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 006204永豐臺灣加權

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