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經濟處在分歧十字路口 應對變化靠這類ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美股近期反彈漲多後陷入僵局，台股也呈現箱型整理格局。目前經濟基本面處在重要的分歧的十字路口，一方面軟性數據（如企業預期與消費者信心等調查指標）明顯轉弱，另一方面硬性數據（如就業成長與消費支出）卻依然穩健。在此情況下，軟數據何時轉佳可能將是股市重回上升軌道的重要指標。野村投信表示，面對當前行情，市場變化之快，反而凸顯主動式ETF的主動選股，靈活操作的優勢，不受限於被動式ETF的指數規範，主動式ETF可依景氣變化、市場環境來動態調整持股，因此在這段期間台股主動式ETF成為市場聚焦標的。

雖說短線股市漲勢暫歇，但AI趨勢進一步獲得驗證的重要時間點，今年台北國際電腦展（Computex 2025）上，從黃仁勳發表談話驗證「AI泡沫不存在」這件事，他提到「我們投入了數千億美元的支出，但AI基礎建設產值將高達數十兆美元」，凸顯出AI驚人的成長性；此外，他勾勒出AI未來五年藍圖更清晰的方向。更提出「AI工廠」的全新概念，他強調AI資料中心不再只是運算及儲存資料的地方，未來「AI將成為繼電力與網際網路之後的第三代基礎建設」，也就是能為各行各業帶來實質生產力提升的產業，使其成為全球資本布局方向的重要風向球。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德分析表示，台廠供應鏈在這波AI浪潮中扮演舉足輕重的角色，在輝達的合作夥伴中，台灣廠商從去年43家大幅增至122家，涵蓋從上游晶圓代工、封測服務，到下游系統組裝與零組件製造，台廠皆深度參與、環環相扣，完美展現台灣作為AI關鍵供應鏈的重要性。

展望後市，游景德表示，台灣相關業者在AI伺服器如廣達（2382）、緯創（3231）、散熱模組如奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、高速連接器與電源模組如鴻海（2317）、光寶科（2301）等環節皆具備技術領先與規模經濟的雙重優勢，隨著AI應用加速落地、全球資料中心持續擴建，這些台系供應鏈廠商可望持續受惠於設備升級循環，成為全球AI產業鏈中不可或缺的推力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF AI

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