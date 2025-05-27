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0050任何時間All in長期勝率都超過七成！清流君：怕是那30％倒楣鬼就分批

聯合新聞網／ 清流君
ALL IN報酬高、分批後悔少，投資0050選擇權在你手上。中央社
ALL IN報酬高、分批後悔少，投資0050選擇權在你手上。中央社

0050 ALL IN 長期勝率在任何時間都超過七成！

「如果你真的很怕，怕一買就跌，怕自己運氣差，怕成為那30%倒楣鬼，那就分批吧。」

分批的本質，就是用小輸換少後悔。

你可能會犧牲一點期望報酬，長期平均來說，大概比ALL IN少賺個3.5%～4%。但換來什麼？

如果市場繼續上漲，你有部位在場內，不會錯過整波行情。

如果市場下跌，你還有現金，可以慢慢加碼攤平，甚至撿便宜。

這不是最理性的解法，但它是最能讓你最小化後悔情緒的做法。

ALL IN 是期望值最高的策略，但前提是你能捏緊、扛得住所有波動。

如果你內心根本扛不住，甚至會因為短期虧損而恐慌賣出，那可以考慮分批，最好12個月內進場完畢，犧牲報酬幅度才不會過大。

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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