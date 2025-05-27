安聯00984A隆重登場！聚焦「高息打底、成長加值」雙主題

2025年主動式ETF元年再添生力軍。主動式專家安聯投信正式跨足主動式ETF首檔基金00984A隆重登場，為近年來蓬勃發展的ETF市場提供主動的新選擇。安聯台灣高息成長主動式ETF也是安聯環球投資全球首檔主動式ETF的策略。

安聯投信表示，00984A是一檔希望化被動為主動、將ETF再進化，並同時以主動策略發揮核心投資能力，幫助投資人聚焦台股資本利得與股利雙紅利機會的創新產品。設計上以「高息打底、成長加值」為訴求，聚焦「高股息」、「成長」雙主題，以核心高股息股票作為收益基礎，再搭配具成長潛力個股。

安聯投信投資長張惟閔表示，觀察這波ETF成長趨勢，發現投資顯學正逐漸從被動式高股息ETF、朝向高息成長主動式ETF發展。投資組合風格不再只以股息為主，而是以股息打底、成長加值的新策略；持股調整頻率以及產業組成也都將以更動態及主動方式，應對市場的波動。

根據國際研究諮詢公司ETFGI統計，2018年主動式ETF資產規模首次突破千億美元，至2024年底，全球主動式ETF資產規模達9,740億美元，年複合成長率32%，預計2030年有望成長至4兆美元。這凸顯在ETF蔚為風潮的投資環境下，主動式ETF儼然在波動年代中提供另一重要投資策略。

張惟閔表示，安聯投信台灣投資團隊的優勢，在於主動創造alpha的能力，主動式ETF還是在於要主動創造超額報酬，台股團隊過往長年來的表現有目共睹，統計至2025年4月底的過去連續14年獲得逾百項基金獎肯定，這是一個非常強大的投資團隊，可為這檔成為堅強後盾。 安聯投信投資長張惟閔（左）、安聯投信總經理陳彥婷（右）。安聯投信／提供

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