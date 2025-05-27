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安聯00984A隆重登場 主動聚焦成長高息雙紅利機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2025年主動式ETF元年再添生力軍。主動式專家安聯投信正式跨足主動式ETF，首檔基金安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）隆重登場，為近年來蓬勃發展的ETF市場提供主動的新選擇。安聯台灣高息成長主動式ETF也是安聯環球投資全球首檔主動式ETF的策略。

安聯投信表示，00984A是一檔希望化被動為主動、將ETF再進化，並同時以主動策略發揮核心投資能力，幫助投資人聚焦台股資本利得與股利雙紅利機會的創新產品。設計上以「高息打底、成長加值」為訴求，聚焦「高股息」、「成長」雙主題，以核心高股息股票作為收益基礎，再搭配具成長潛力個股。

安聯投信投資長張惟閔表示，觀察這波ETF成長趨勢，發現投資顯學正逐漸從被動式高股息ETF、朝向高息成長主動式ETF發展。投資組合風格不再只以股息為主，而是以股息打底、成長加值的新策略；持股調整頻率以及產業組成也都將以更動態及主動方式，應對市場的波動。

根據國際研究諮詢公司ETFGI統計，2018年主動式ETF資產規模首次突破千億美元，至2024年底，全球主動式ETF資產規模達9,740億美元，年複合成長率32%，預計2030年有望成長至4兆美元。這凸顯在ETF蔚為風潮的投資環境下，主動式ETF儼然在波動年代中提供另一重要投資策略。

張惟閔表示，隨著全球金融市場發展更趨成熟及投資工具多元化，相較於被動式ETF被動應對市場風險及報酬，主動式ETF在投資運用上更為靈活，且以追求超越指數報酬為目標，正逐漸受到全球投資人廣泛關注與青睞，尤其是當美國祭出對等關稅所帶來的一連串不確定性，主動式更能有效率的管理風險、並從中伺機找到潛在機會，應對市場變數，這也是主動式管理的核心價值所在。

張惟閔表示，安聯投信台灣投資團隊的優勢，在於主動創造alpha的能力，主動式ETF還是在於要主動創造超額報酬，台股團隊過往長年來的表現有目共睹，統計至2025年4月底的過去連續14年獲得逾百項基金獎肯定，這是一個非常強大的投資團隊，可為這檔成為堅強後盾。

展望後市，張惟閔表示，AI下半年能見度高，美國推行減稅政策，有望帶動需求回溫。台灣2025年獲利持續雙位數成長。在美國對等關稅與川普後續作為仍存有不確定性的情況下，現階段消息仍是左右市場的關鍵因素；由於台灣有三個月豁免期維持和全球多數國家一樣的10%稅率，重點的半導體目前還是免稅，同時AI 伺服器產品仍然受惠美加墨協議的零關稅保護，只要未來談判進度順利，市場可能可以免去最壞狀況。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，綜觀來看，目前台灣加權指數現金殖利率約在3.5%上下，在未來可能面臨更加波動的環境下，單純追蹤高股息的被動式ETF，其收益吸引力或將受到挑戰。此時，若採取主動選股並結合多元投資策略的ETF，更能靈活應對市場變化。兼具高息與成長的主動式ETF不僅有機會透過精選標的獲取具競爭力的股息收益，更能積極追求資本利得，在波動的環境中展現其兼顧收益與價差的潛力，為投資人提供更具彈性的選擇。

安聯台灣高息成長主動式ETF 00984A預計自6月26日起開始募集。基金經理人為施政廷、協管經理人為廖本隆。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 ETF

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