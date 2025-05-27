主動式專家安聯投信進軍台灣主動式 ETF改寫主動新面貌

主動式專家安聯投信宣告進軍台灣主動式ETF市場，期許能在引領主動式ETF浪潮之際，同時讓安聯投信35年來所奠定的主動核心投資價值再創巔峰，改寫主動式基金的發展面貌。

安聯環球投資執行長Tobias Pross表示，全球發展策略方向為因應資產管理業多變形勢與滿足客戶多元需求。亞太區一直是安聯環球投資的重要成長引擎，而台灣對於集團在亞太的發展至關重要；回顧台灣及亞太區市場的發展，也都貼近全球資產管理業的大趨勢。Tobias表示，安聯在台已經35年，過去靠主動式管理著稱，未來也將持續關注客戶需求、開發創新產品，透過長期表現和風險管理，贏得台灣投資者和合作夥伴的認同與信任。

安聯投信總經理陳彥婷表示，為顧及更多投資人需求，安聯投信決定進軍台灣主動式ETF市場，拓展原本的主動式基金業務版圖，期望在主動式基金領域持續拓展業務；此計畫並獲得安聯環球集團的認可，且以台灣資本市場作為全球首度跨入主動式ETF的選項。陳彥婷表示，安聯投信決定進軍台灣主動式ETF市場象徵三大意義，從安聯在台發展35年的里程碑、主動核心投資能力，到念茲在茲的客戶需求與長年深耕台灣，都再度展現出主動式專家的使命持續升級。

陳彥婷表示，就時間點而言，尤其今年遇到川普上任的對等關稅年，陰晴不定的市場變化，加大操作難度。面對全球黑天鵝及未知變數可能愈來愈多，此時主動投資就顯得重要。因為主動的優勢不僅著眼於明天的贏家、未來的潛在機會，更能有效率管理風險與波動。

近年來，台灣經濟表現亮眼，推動近幾年台股表現，讓台股成為內外資關注又偏愛的主要市場之一。根據投信投顧公會統計，2024年台股共同基金達5,875億元，創下歷史新高紀錄，2024年全年增加954億元，亦彰顯主動式台股基金仍是受到投資人青睞商品之一。

根據境外基金觀測站與投信投顧公會網站統計，至2025年4月底，安聯投信主動式基金管理規模逾1.06兆元，位居台灣資產管理公司之首；統計到2025年4月底，台股主動式共同基金的管理規模也以892億元，居國內投資股票型基金市占第一。

安聯投信決定跨入台灣主動式ETF市場，除為補足現有主動式基金產品線，拓展產品策略，主要是看到台灣資本市場近年蓬勃發展受到全球矚目與肯定，如今更朝向亞洲資產管理中心方向邁進；同時也進一步看好台灣市場資金需求的多面向，例如年輕人投資習慣、退休理財與財富傳承等，於是引進新投資策略，強化在地化發展，應對多變市場，解決客戶痛點，與時俱進。

陳彥婷進一步分析，對專注於主動式投資的安聯投信來說，「我們持續精進，透過參與主動式ETF市場，藉由產品多元化，強化市場溝通與服務層面，以回應不同投資人的配置需求，讓更多投資人認識我們的核心投資能力，拓展業務策略再升級」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。