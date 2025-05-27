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00878搭AI趨勢穩穩賺！年配息率5連9％、產業分散不怕跌

聯合新聞網／ 綜合報導
擁有174萬受益人、成交量高流動性強，00878不只會配息，更讓你安心搭上AI長線列車。歐新社
擁有174萬受益人、成交量高流動性強，00878不只會配息，更讓你安心搭上AI長線列車。歐新社

果粉們注意！近期蘋果公司副總裁Eddy Cue在公開場合指出，10年後，世界可能不再需要iPhone了，隨著AI技術快速進化，iPhone可能在未來十年內被新科技產品取代，這番話震撼全球市場，法人機構表示，面對這場科技革命，許多大型企業正積極擴大AI領域的資本支出，資金大量流入雲端、半導體與資料中心等基礎建設領域，投資人要特別留意的是，AI雖然具備成長爆發力，卻也伴隨技術快速更新、股價波動較大等風險，對於想參與AI趨勢、又不願承擔過高風險的投資人來說，有AI產業的「高股息ETF」，因為有高息股的篩選機制，反而提供了穩健搭車的選擇。

法人機構進一步指出，高股息ETF深知投資人「不上AI列車會怕、但坐上去又怕跌」的矛盾心情，之所以可以達到穩健效果，是因為具有配息機制，穩定現金流能做為下檔保護，且有一套嚴格的選股邏輯，成分股標的產業分散，除了AI、半導體，多檔ETF也會包含金融、內需等產業，讓投資人避免誤踩炒作題材，即使遭逢產業輪動也不用擔心摔重傷。

ETF達人分析，台灣人愛領息，投信業者也趁勢推出多樣化商品以符合股民們期待，目前市面上共有6檔「千億ETF」，包含國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056），奪下高股息ETF規模前兩名，規模都超過4000億，群益台灣精選高息（00919）則位居第三，規模約3659億，復華台灣科技優息（00929）、元大台灣高息低波（00713）、元大台灣價值高息（00940）也在千億俱樂部名單中，顯見高股息ETF廣受市場青睞。

達人提到，若仍不知道怎麼選，可以綜合考慮受益人數，00878受益人數第一名，突破174萬，近五日平均日成交量破4萬張，具有絕佳的流動性，更以配息穩定性深得投資人的心，已連續五次年化配息率達到9%左右，而00878不只著重高股息及企業發展性，也結合ESG選股，建議投資人可採定期定額策略買進，累積張數領息為自己加薪。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 00929復華台灣科技優息ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 0056元大高股息

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