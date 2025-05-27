美國科技股擁三利多 台新ETF 009806、009807預計5月28日掛牌搶商機

美中關稅戰獲重大突破，美國對中國大陸商品關稅將從145%大降至30%，為期90天，中國大陸對美國商品的關稅將從125%降至10%，同樣為期90天，激勵全球股市大幅走揚，科技股成領頭羊，近一個月科技精選行業指數、那斯達克100指數、費城半導體指數皆大漲二位數以上。台新投信表示，美國科技股擁三利多加持，將延續強勁的成長動能，帶動股市進一步上攻，台新標普500ETF基金（009806）、台新標普科技精選ETF基金（009807）預計5月28日掛牌搶商機。

台新標普科技精選ETF基金（009807）研究團隊表示，科技類股基本面來看，仍相對正向，三大利多包括：一、四大CSP業者針對AI投資仍相對積極，今年資本支出將上看三千億美元，消除市場對AI投資縮減的疑慮，可望為美國科技業帶來良好的成長潛力；二、市場對AI長期潛力抱持高度信心，許多大型企業已見AI導入之成效，部分應用於客服與營運流程，擴大市場大餅；三、美國商務部於5/14正式撤銷拜登時代的「AI 擴散規則」，解除AI晶片銷售至中東的禁令，輝達宣布將對沙烏地阿拉伯主權財富基金設立的AI新創公司Humain，出售1.8萬顆最新的AI晶片，表明市場對輝達尖端處理器的需求仍然旺盛。

台新投信指出，就美國科技股長線趨勢分析，隨著川普對進口產品徵收高額關稅，不少企業陸續將供應鏈遷往美國境內，如台積電（2330）位於美國亞利桑那州鳳凰城的廠房，已生產最新一代的輝達晶片，在科技業回流美國製造下，美國科技股持續掌握優勢地位。台新標普科技精選ETF基金（009807），追蹤科技精選行業指數，該指數100%布局標普500成分股中的資訊科技產業，持股約69檔，能更集中重押關鍵科技軟體與硬體概念股，其中前十大持股中主要有微軟、蘋果、輝達、帕蘭泰爾等。

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