台股反彈誰最會漲？00905一個月飆17.4％ 逆襲老牌0050、006208市值型ETF

台股自從4/9大反彈後，已經走出對等關稅股災的陰霾，加權指數重新站回21000點，到5/23收盤時，已經來到21652點，而經歷關稅股災的巨幅動盪後，大家也很好奇，哪一檔市值型ETF跌得少又漲得多？哪一檔市值型的表現又是最好？

市值型ETF競逐「追漲王」 00905勇奪績效冠軍 長短線勝老牌

攤開台股市值型ETF的報酬率來做比較，最近一個月的報酬率，以FT臺灣Smart（00905）表現最好，以17.4%拿下第一，資深的富邦台50（006208）以及元大台灣50（0050），以17%並列第二。

而把時間拉長到兩年來看，00905以58.6%奪冠，勝過006208的57.4%、0050的56.8%。00905穩居市值型ETF的冠軍，不但是台股反彈時的「追漲王」，長期來看，表現同樣居於領先，更能打敗老牌的0050、006208。

（*含息報酬率。資料來源：CMoney。資料時間：截至2025年5月23日）

多因子選股「成長又抗跌」 涵蓋多元類股搶佔「輪漲」優勢

00905能夠兼具強勁的成長與抗跌兩大特性，歷經對等關稅的全球性股災後，依然繳出亮眼的報酬率，決定性的關鍵，就是採用Smart Beta多因子機制，結合「價值」、「品質」、「動能」三大因子，並對市值前1%的龍頭企業，無條件納入。

從00905目前的前五大持股來分析，分別是佔比最高的台積電（27.72%）、聯發科（5.43%）、鴻海（4.74%）、富邦金（3.79%）以及中華電（3.75%），前十大持股更涵蓋了半導體、電子製造、航運、通訊等多元類股，具有互補的效果，所以在大盤波動時，既可捕捉成長動能，一方面又能相對抗跌。

（資料來源：玩股網）

不靠重壓「權王」台積電 聰明選股穩居「追漲王」

而00905的持股分佈，還有一大特色，就是台積電的持股比例維持在30%以下，不賭博式的重壓單一個股，而是強調聰明選股原則，除了半導體等高成長的板塊，也跨界納入航運、金融與通訊等防禦性產業，達到相互補漲、分散風險。00905採季配息機制亦增進了現金流管理與投資吸引力。

在多重優勢一同發酵下，讓00905交出台股反彈以來，一張最亮眼的報酬率成績單，小資族們可以透過「定期定額＋逢低加碼＋配息再投入」的核心策略，在台股出現波動時，適度進行加碼，藉由時間的累積，讓資產穩定成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。