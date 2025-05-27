許願00919若本季配0.72元能領息86萬！孫太解析：領息只是左手換右手嗎？

領息只是左手換右手嗎？

前幾天跟悟天提到近期很多人都認為領息不過就是左手換右手，這樣的想法對嗎？

悟天說：「其實別看我股齡27年，前10幾年，我也覺得配息就是左手換右手，有啥好參與除權息的？」

因此只要那個時候買進股票即將參與除權息就會選擇出脫，之後再買回，甚至覺得參與除權息的人都是「白○」...除權息前後的權值都相同，又有什麼好參與的呢？我要賺的是「資本利得」，是「價差」！

也因為思維上這麼認定，覺得每年領個5~6%是在賺什麼？還不如我一次看準，幾天就可以賺超過5~6%，拜託，一個漲停板就7%了耶（以前是7%，後來才放寬至10%）！

然後...悟天的這個思維就是造就了他「穩定的賠錢」！

從完全不參與除權息到第一次參與除權息居然是投資17年之後

是的，第一次參與除權息是參與第一金的配股配息，印象深刻，領了8萬元！但，「心態」不同了，雖然息不多，但投資心態從想要「賺取資本利得為主」轉換成「跟著公司成長」為主的心態！

所謂的配股配息就是公司有獲利，扣除掉營利成本之後，發放給股東共享的成果，所以參與除權息就是把自己的投資心態從「賭漲跌」轉換至「投資股東」的心態！

也因此，在存股階段一時，「累積股數」就變成了成為股東最在意的事情！

記得當時很多人在存金融股，且很多存股夥伴到達分行時還會說：「我來巡視分行狀態了」，也蠻有趣的！

所以悟天的感想是，他以前不參與除權息，也覺得除權息=笨蛋，但因為投資心態偏重價差，所以穩定賠錢！後來開始參與除權息，但投資心態改為長期持有，長期投資，不再侷限於資本利得，而是與公司共榮共享，卻也因此開始穩定獲利並成長！

所以，不是除權息好不好，而是「投資心態決定一切」！

價差，一點風吹草動都會讓人驚慌失措！長期投資，看的是趨勢以及最後的結果！但當我們用長期的角度來觀看股市時，就可以發現長期趨勢是往上的，也因此，只要能「長期持有」，基本上都是獲利狀態！

而如何讓自己能「長期持有」呢？就變成存股階段二的重點！

「足夠現金流穩定長期投資心態」！其實長期投資有很多方法，但萬法不離其宗，這個「宗」就是你必須有穩定的現金流讓自己好好生活，畢竟，如果連生活都不好過了，這時又開始遭遇到股災回檔，又怎麼能保持平穩的心態呢？

這個穩定金流可以是「本業薪水」、「房租收入」、「股票配息」or...只要你有穩定的金流，基本上長期投資時就算遇到短期回檔，對於你的心態影響也不會過大，因為「你的生活還是照樣過」！

但只要過了回檔期，你的持股甚至有機會續創新高，你的投資成果比之前更進一步，這時你又會感受到...原來長期投資這麼好！

也因此，追求更穩定的現金流，減少個股的影響，讓孫太進入了ETF投資階段！

最後，除權息不過是左手換右手就是觀看角度的差異：

現金流變得可控與可運用-當股息變成現金入袋，投資人可以自由決定這筆錢的用途

再投入

如果是「成長股」不配息，那就只能靠賣股才能變現，這對追求穩定現金流的族群來說，風險與心理負擔都比較大。

心理帳戶 vs 現實使用

領息後即使股價除息下跌，但投資人會更容易認定這筆配息為可使用的收入。這是心理帳戶的作用，實際上能幫助人更有紀律地使用與規劃資金（例如每季設定預算、退休生活開銷等）

長期來看 息與價不脫鉤

除息會跌，但如果標的是穩定成長的高股息ETF，股價也會在一段時間後慢慢填息、甚至超過原價。例如很多ETF就常出現快速填息現象，表示市場認同其基本面與配息策略。

左手換右手這件事 其實也看你的目的是什麼

如果你是追求資產總價值最大化，你會關注配息與資本利得的總和，相反的如果你是退休族或現金流投資人，那麼能規律地領到一筆不靠賣股的錢，就會是很大的優勢

結論：不是錯 是看角度

說「領息是左手換右手」並不是錯，但這句話過於簡化了投資的現實，忽略了現金流管理、心理因素、投資習慣與人生階段等重要變因

最後最後！又快到了要猜配息的時間了，孫太許願這次00919依舊配息0.72元，讓孫太有機會領息86萬（7月義大利的團費就靠你了）

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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