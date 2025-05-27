高股息ETF抗跌波動小表現穩定？不敗教主：4月股災市值型0050反而表現更佳

以往總覺得在股災時，高股息ETF表現會比較穩定，而且有高股息護身，投資人也相對有保障。

但是這次4月股災，卻發現高股息不怎麼抗跌，反而是市值型的表現更佳，又是為什麼？

高股息跟市值型最大的差別在哪裡？答案是「台積電」，高股息的幾乎都沒有台積電。

但是目前台積電已經占大盤36.41%，而且有持續增加的現象。因此當股災降臨，政府要護盤時，首選一定是台積電，這樣拉抬才最有效果。

4/9台積電收785元，隨著國安基金進場，關稅議題淡化，台積電也上漲到目前的970，同時拉抬了市值型ETF的表現。

反觀沒有台積電的高股息ETF，下跌的時候跟著跌，拉台積電的時候又沒有他們的分，因此股災時表現輸給市值型，也就順理成章了！隨著台積電越來越壯大，這個現象可能會越來越明顯，高股息在股災時沒那麼亮眼了。

看看下圖比較，表現最佳的是0050，因為有超過一半是台積電。標榜低波動的，表現反而最差，因為沒有台積電。

結論就是，不要都持有高股息型的，除非你資產破億，股利領好幾百萬花不完。

如果你都持有高股息，記得買一些台積電做配置，特別是股災的時候，上漲時才會有感覺。

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