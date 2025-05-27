不是唱衰！0056兩大最壞情境曝光：最大跌幅恐達17％、最少保底殖利率4.76％
元大高股息（0056）一直是討論度非常高的高股息ETF，不僅僅是2007年就上市的年資夠老，甚至是2011年連續配息到現在已經15年，隨著0056規模突破四千億大關，出現更多的正反言論，但這次我不是來戰這些，主要想跟你聊聊投資0056的兩個最差情況。
第一個是最低股息率
既然是領股息為主，重點就不在價差，如果崩盤導致資本利得歸零，那麼至少目前持股的股息率4.76%，這是最少的保底殖利率。
第二是跌最慘的情況
投資要有最壞打算，0056近一年的年化波動度是16.78%，這代表股價最大震盪，如果把現在當作最高點再遇到崩盤，這代表最大跌幅可能達到17%，甚至可能殺更多，在買入前記得衡量本身的風險承受度。
◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：買0056兩個最慘情況？
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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