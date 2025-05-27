統一 ETF 00981A 掛牌 布局未來科技之星 AI、機器人與低軌衛星

多位全球科技大廠領導人現身台北國際電腦展，畫出未來科技產業輪廓，其中最熱門的關鍵字為AI、機器人。調查報告也顯示，關稅戰陰影並未動搖企業發展AI及自動化的決心，甚至加速對其的資本投入。27日掛牌上市的統一台股增長主動式ETF（00981A），不僅鎖定時下熱門的AI及機器人，還掌握低軌衛星產業的高成長潛力。投資人現在就可以直接在交易所買進00981A，有機會追求超額報酬。

統一台股增長主動式ETF（00981A）基金經理人陳釧瑤表示，雖然各國關稅政策不確定性及經濟衰退風險上升，使全球企業加強控制營運成本，但對AI及自動化的投資卻未停下腳步，甚至呈現加速，顯示企業認同AI長期發展趨勢確立。隨著硬體技術成熟，各種機器人的應用落地也成為明眼可見的嶄新商機，其中以人形機器人的成長潛力最為驚人。而全球低軌衛星進入發射高峰期，推升產值爆發性成長，也讓在地面設備與衛星服務領域居領先優勢的台廠，未來營運看好。

統一投信表示，根據波斯頓諮詢公司（BCG）今年4月調查報告，尤其是AI滲透率較高的企業，其中有四成的領導者將加速AI投資計畫。因為AI可以透過整合企業行政流程、實施自動化管理，協助企業降低營運成本，即便是剛開始導入AI的企業，也有近六成的領導者表示將維持對AI的投入水準。機器人產業方面，據花旗集團三月統計，預期全球2035年人形機器人的出貨量將達到1,300萬台，並高速成長至2050年的6.5億台，年複合增長率高達逾6成。2050年時，約每10個家庭就擁有一台人形機器人，相當於目前掃地機器人的普及率。

00981A投資產業聚焦AI、機器人及低軌衛星，為未來科技發展的重要領域。這檔主動式ETF選股策略將以台股市值前300大企業為主，從中精選具備高成長潛力的個股。面對關稅、通膨及景氣不確定性，大型股核心業務穩定、毛利率較高且現金流相對充裕，並在所屬領域扮演主導角色，議價能力相對強，較能抵禦外部風險。00981A為年配息，保管銀行為近年基金保管業務大幅成長的彰化銀行，若將配息帳戶設定為彰銀（2801），還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。