800萬資金單筆投00878、00919、0056、0050、00940選誰？00878能月領6萬

統一發票開獎了！快來對獎你是不是本期幸運兒，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在台中崇德八門市，超幸運中獎者僅消費8元購買報紙，就獲得特別獎1000萬元，根本是天上掉下來的禮物，網友們試算all in ETF，立馬當大戶。

網友分享，居然還有人在買報紙...應該是孫子跑腿幫阿公買報紙的吧！原來中千萬實拿不到八百萬，中獎金額1000萬，要扣除千分之四的印花稅4萬元，以及百分之二十的所得稅200萬元，實領只有796萬元，如果拿來投資ETF，讓錢滾錢豈不美哉。

以市場上受益人數前五大ETF試算，分別是受益人高達174萬的國泰永續高股息（00878），26日收盤股價20.55元，796萬元可買進約387張的00878，晉升百張大戶不是夢！接著依序為元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、元大台灣價值高息（00940），則分別可買232張、354張、44張和874張，存股相當有感。

而以00878最近一季配息0.47元計算，387張總共可領到配息181,890元，相當於每個月躺平就有60,473元自己入袋，直接開啟退休人生。

全台受益人數前五ETF 26日收盤價

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。