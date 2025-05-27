海外主題型ETF竄起 AI、網通、日本商社受青睞

根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數連四周減少，其中高股息ETF受益人數周減1,904人。投資人亦呈現觀望海外ETF，受益人數周減4千餘人；不過，進一步觀察受益人數增量排行榜，以往美股市值型ETF霸榜的情況不復見，取而代之的是各類主題型ETF，包含不動產ETF、日本商社ETF、尖牙股、網通與AI等主題型ETF，皆受投資人青睞，顯示市況未明下，投資人偏好有明確成長趨勢的產業。

債券市場雖利空頻傳，但美國10年期公債殖利率來到4.5%上方的「甜蜜點」，仍吸引投資人逢低進場，債券ETF回補潮延續，上周債券ETF受益人數增5,571人，連三周成長。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX台北國際電腦展發表對於AI發展的樂觀看法，但對台灣電子類股提振效果有限，反而是海外總部落腳北士科宣布後，激勵資產股出現一波漲勢。主因是國際股市受川普政策反覆，加上美國債信評等遭降等利空因素影響，開始出現回檔，也壓抑台股走勢。

不過，葉松炫也指出，上周台股ETF受益人數雖持續減少，但減幅都非常小，資金並未退潮，主要還是目前整體經濟情勢尚未明朗，投資人選擇高檔調節部位所致，且仍可看到部分市值型與高股息ETF、以及關鍵半導體等主題ETF受益人數持續成長。

葉松炫說，隨時序將進入股東會旺季，接續將進入配發股息的高峰時期，具有高殖利率股概念股與相對較為穩定的電信、資產股或可留意，建議投資人可把握市場調整機會，逢低布局市值型與高股息ETF。

海外ETF方面，今年美股受川普政策的不確定因素干擾，加上美國債信評等遭降，投資人選擇透過全球布局，降低重壓美股的風險。其中日股明顯受惠於日本政府持續進行市場改革，表現相對穩健，今年以來持續受投資人青睞，包含日股市值型、日本商社等主題型ETF，都已多次盤據海外ETF受益人數增量排行榜前十名。值得一提的是，過往佔據排行榜的S&P 500、Nasdaq等美股指數型ETF，近期較不受投資人青睞，反倒是AI、網通、日本商社等特定主題的ETF，成為投資人關注焦點，也是受益人數成長較多的類別。

日本商社ETF今年以來受益人數增加逾11,000人，增幅達兩倍。中國信託投信指出，目前五大商社本益比仍相對低，平均現金股利殖利率4%左右，加上五大商社皆釋出買回庫藏股計畫，加強股東回饋機制，對投資人而言極具吸引力。

今年以來債券ETF頻遭投資人拋售，但近三周看到投資人陸續回補長天期美債ETF，受益人數周增5千餘人，連三周增加。中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，美國財政部長貝森特指出，監管機構今年夏天或會放寬一項限制銀行在29萬億美元美國國債市場交易的規定，亦即開始實施補充槓桿比率（SLR），三大銀行監管機構包括聯準會、貨幣監理署（OCC）和聯邦存款保險公司（FDIC）正在解決此問題，預期在夏季看到進展。此言論振奮債市，債券殖利率隨即回落。

張瓈尹說，SLR放寬後，可望增加銀行持有美債的吸引力，能有效提振美債流動性。另根據美國財政部公布最新3月國際資本流動報告（TIC），顯示全球對美債需求連續兩個月攀升，總持有規模達9.05兆美元。日本仍穩居首位，增持49億美元至1.13兆美元，連續三個月增持，因此美債中長線還是回歸基本面，視美國經濟發展和貨幣政策走向而定。

中國信託投信指出，當前通膨壓力受關稅影響仍未除，經濟衰退風險持續上升，因此美國公債價格逢低仍具吸引力。且相較於股市的高波動性，債券整體更具防禦性，適合作為投資組合的核心配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。