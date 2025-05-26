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債券ETF為何還吸引買盤進場 專家點出這關鍵

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
投資人逢低進場，使債券ETF總受益人數增加0.55萬人至197.99萬人。 路透
投資人逢低進場，使債券ETF總受益人數增加0.55萬人至197.99萬人。 路透

穆迪信評將美國主權債信評級自Aaa降至Aa1，隨後長天期公債標售需求疲弱，接著川普減稅法案獲眾議院通過、5月採購經理人數據和就業數據強韌，美國公債壓力難以獲得喘息機會，盤面上多檔債券ETF破底，不過，投資人仍持續逢低站在買方。

根據CMoney統計至5月23日，近一周債券ETF平均跌幅為1.7%，尤其投資人青睞的長天期美國公債ETF跌幅最大，不過，投資人逢低進場，債券ETF總受益人數增加0.55萬人至197.99萬人，其中，包含元大美債20年（00679B）、國泰20年美債、群益優選非投等債、元大美債20正2、群益ESG投等債20+、國泰20年美債正2等熱門標的人氣則呈現增長。

國泰20年美債經理人江宇騰表示，近日美債價格劇烈下修，主要是擔憂川普減稅政策會提高美國國債赤字，影響美政府還債能力，導致公債需求疲軟，短線美債的確波動較大，惟債市投資應看長不看短，只要降息循環仍是進行式，對美債不致於過度悲觀。

川普的減稅政策還須等待美國國會表決，因川普這次是完全執政，研判若減稅政策通過，的確會提高美國政府債務風險，但減稅的目標是要幫助美國企業，加上川普團隊正在與各國積極談判中，未來美國擴大在地化生產，配合減稅促進企業盈餘增長，長期對美國經濟會有正向幫助，短期僅因政經因素而影響流動性，才會推升美債利率，且現在利率還在近十年的相對高檔，有投資吸引力。

至於手上持有大量美債部位的投資人，短期債券價格波動劇烈，或可考慮逢低適度加碼、分批布局，以降低持有均價；此外，國泰20年美債+櫃U是全台債券ETF唯一美元級別，擔心匯率風險的投資人，或手上持有美元資產的投資人，可直接利用美元申購，省去換匯手續及費用。

凱基A級公司債研究團隊表示，與20年以上的超長期債券相比，存續天期十年上下的債券，對利率變動敏感度相對低，因此需要面臨的利率波動風險更少，若能將信用評級拉高至A級，更有助壓低面臨到違約風險的機會，等於在風險相對低的情況下拿到相對高回報，讓現金流管理更加靈活具效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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