00712、00679B套牢投資人崩潰問卦「還有救」？網酸：債券天天跌不如定存穩

台股ETF投資人再度發問哀號！有網友在Dcard發文表示，自己分別持有00712與00679（應為00679B），買在高點「10.35」，如今全數被套，直言「想哭，漲得回來嗎？」引發熱議。

部分網友對於債券ETF未來持續看淡，認為美債風險與美國財政赤字過高，直言：「美國人的債務你拿現金去換？我寧願錢放銀行」、「債券天天跌，還不如定存穩」、「買美債就等於背美國赤字，現在還想救？」

持正面看法的網友則認為現階段殖利率吸引、已見低點，續抱仍有希望：「現在低點可以加倉，而且續抱利息也不錯」、「退休大師最近才加碼00712」、「等8、9月看聯準會降不降息吧」。

有理財專員則提醒，00712屬於偏題材型ETF，若難以承受波動，可考慮轉換至如0050這類基本面強、波動較小的台股ETF；至於00679B這類長天期公債ETF，短期難解套，但仍可靠配息彌補，建議「慢慢放著領息就好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。