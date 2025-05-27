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美銀喊抄底長天期美債！網示警債蛙：是美金買直債非用台幣買美債ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
美銀喊進長天期美債，卻被網友酸爆「出貨文」？30年期殖利率破5%，但PTT一片嘲諷，直指匯損與本金雙重壓力才是真風險。（路透）
美銀喊進長天期美債，卻被網友酸爆「出貨文」？30年期殖利率破5%，但PTT一片嘲諷，直指匯損與本金雙重壓力才是真風險。（路透）

美國銀行（BofA）最新報告罕見逆勢喊話，稱30年期美債殖利率升破5%，「正是絕佳進場點」。但這番說法一出，卻在PTT引爆債券投資人不滿，網友直酸「買債是川普欠你」、「拜託你先買給我們看」。

美銀策略師哈內特（Michael Hartnett）表示，目前美債價格已反映空頭因素，殖利率來到吸引人的甜蜜點。他認為，隨著川普推出減稅政策、赤字惡化，債券市場將會形成壓力，迫使政府收斂財政。

這份分析指出，美債10年期年化報酬率甚至曾跌至 -1.3%，但當前的殖利率水準，反而提供了逢低布局的機會。

不少網友直言這根本是出貨文，狠酸：「買美債川普都要叫你大哥」、「現在快 -16%，你敢進？」、「美銀還不是手上套最多的那家，急了啦」。也有網友諷刺喊出「債券義勇軍 assemble！」，甚至笑稱「川普：你不給我錢我會弄死你，你跟我要錢我也會弄死你」。

更多人提醒散戶別搞錯重點：「人家說的是美金買直債，不是你用台幣買美債ETF啊！」對比現實中的匯率風險與價格波動，不少人擔心再進場只會越買越不爽。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美債 川普 台幣

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