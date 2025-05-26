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第三檔主動式ETF 00981A明掛牌上市 50檔精選股買這些

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
第三檔主動式ETF──主動統一台股增長（00981A）將於5月27日掛牌上市。圖／聯合報系資料照片
第三檔主動式ETF──主動統一台股增長（00981A）將於5月27日掛牌上市。圖／聯合報系資料照片

第三檔主動式ETF──主動統一台股增長（00981A）將於5月27日掛牌上市，26日公布的最新規模為28.09億元、淨值為9.96元，同時，成分股也全數出爐，目前共有50檔，包含台積電（2330）、緯創（3231）、智邦（2345）等指標股均入列等。

根據統一投信官網資料，主動統一台股增長的前十大持股及權重依序為台積電9.14%、緯創4.51%、智邦4.40%、廣達（2382）4.24%、中信金（2891）3.47%、奇鋐（3017）3.46%、華碩（2357）3.44%、貿聯-KY（3665）3.18%、勤誠（8210）2.92%、嘉澤（3533）2.58%。

繼野村投信及群益投信後，主動統一台股增長於5月15日成立，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，保管銀行是彰化商業銀行，收益分配採年配，預計首次除息時間將落在2026年10月，風險報酬等級為RR4，ETF經理人是陳釧瑤，至於經理費及保管費則採階梯制，依據最新規模來看，經理費為1.2%、保管費為0.12%。

主動統一台股增長聚焦市值前300大台股企業，主動判斷產業發展趨勢與方向、從中挑選財務體質強健，具技術領先優勢及創新能力，進而能帶動營收及獲利成長，具資本利得成長潛力企業，同時考量總體經濟情況、政府政策方向與發展策略，再搭配流動性、評價面、技術面等市場指標，靈活操作，並採用臺灣證券交易所發行量加權股價指數作為績效指標。

截至26日，三檔主動式ETF規模依序為主動群益台灣強棒48.37億元、主動統一台股增長28.1億元、主動野村臺灣優選20.91億元；淨值則為10.06億元、9.96億元、10.63億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

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