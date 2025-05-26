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6月債券ETF首周除息秀倒數 多檔年化配息率逾7%

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
6月除息債券ETF首波除息倒數。 路透
6月除息債券ETF首波除息倒數。 路透

6月除息債券ETF首波除息倒數，統計6月已公告預估配息的債券ETF，包括新光BBB投等債20+（00970B）、凱基A級公司債（00950B）、大華投等美債15Y+（00959B）等，年化配息率都超過6.7%，00970B甚至達7.4%。

法人分析，4、5兩月川普關稅戰、稅改案輪番上陣，影響美國經濟不確定性升高，債市波動劇烈，美公債殖利率攀高，但觀察債市ETF交易情形，月配息投等債ETF中，具相對高配息表現，且配息金額穩定的最受青睞，受益人數呈現成長情形。

新光BBB投等債ETF經理人劉恆誌表示，川普關稅車輪戰再起，加上最新稅改案出爐，雖影響美元資產出現拋售潮，讓美國公債價格承受壓力。而稅改有助優質企業體質改善，增加獲利機會，投資等級公司債遇債市劇烈波動、價格回檔反而浮現投資價值，對於想長期存債或追求固定領息的投資人，逢債券ETF價格回檔，更值得長期持有，掌握較佳的配息表現。

根據集中保管結算所統計，今年以來，美國長天期公債ETF受益人數減少最多，反觀非投等債、投等債ETF人數不減反增。

依據投信官網資料顯示，新光BBB投等債20+預估6月每單位配息金額維持0.053元，以26日收盤價計算，年化配息率預估達7.4%，且00970B自今年3月首次除息以來，已連續4個月維持每月配息金額固定，投資人如果想參與00970B本月除息，6月4日為最後申購日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國公債 月配息 ETF

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