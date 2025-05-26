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全台第三檔 證交所：統一台股增長主動式ETF明掛牌上市

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
證交所表示，由統一投信募集發行的「統一台股增長主動式ETF證券投資信託基金」受益憑證，將於5月27日掛牌上市，並得辦理融資融券。本報資料照片
證交所表示，由統一投信募集發行的「統一台股增長主動式ETF證券投資信託基金」受益憑證，將於5月27日掛牌上市，並得辦理融資融券。本報資料照片

證交所表示，今年繼野村投信及群益投信後，統一投信即將加入發行主動式ETF的行列。由統一投信募集發行的「統一台股增長主動式ETF證券投資信託基金」（簡稱：主動統一台股增長，證券代碼：00981A）受益憑證，將於5月27日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所說，根據送件資料顯示，這檔ETF聚焦市值前300大之台股企業，主動判斷產業發展趨勢與方向、從中挑選財務體質強健，具技術領先優勢及創新能力，進而能帶動營收及獲利成長，具資本利得成長潛力企業，同時考量總體經濟情況、政府政策方向與發展策略，再搭配流動性、評價面、技術面等市場指標，靈活操作，並採用「台灣證券交易所發行量加權股價指數」作為績效指標。

證交所指出，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達186檔（含被動式ETF 183檔及主動式ETF 3檔）。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，但各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

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