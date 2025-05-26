美債ETF投資人苦撐…殖利率升破5％、匯率夾殺！股添樂：這才是真風險

美債殖利率再度飆升，市場氣氛轉趨謹慎。知名分析師《股添樂》YouTube頻道影音指出，美國30年期公債殖利率突破5%，創下自2023年10月以來新高，同時間新台幣也持續升值，對持有美元債券的投資人形成雙重壓力。

股添樂表示，美債ETF持有者如今面對的不僅是價格下跌，還包括匯率因素帶來的淨值壓力。他強調：「這不是什麼送分題，美債殖利率的變動牽涉供需、通膨預期、期限溢酬等複雜因素，真的太難拆了。」

信評調降、拍賣不順 殖利率漲勢恐未止

股添樂說明，近期美債殖利率再度走高，與穆迪正式調降美債信評、近期美債拍賣成績不佳有關。回顧過去三大信評機構的調降紀錄，2011年與2023年的降評事件曾分別帶動殖利率下跌與上升，但這次市場反應明顯偏空。

他提醒，雖然美債理論上不會違約，但降評會拉高長天期債券的「期限溢酬」，市場為了彌補風險，自然會要求更高殖利率。再者，美債作為全球資產價格定錨工具，一旦波動過大，其他資產也會被牽動。

美元信心滑落 黃金走強成資金避風港

股添樂進一步分析，信評下調的長期影響還包括全球央行對美元資產的信心下降，黃金因此受惠。資料顯示，各國央行持有美元比例逐年下降，黃金儲備則同步上升，這背後反映的是對美國財政赤字失控的疑慮。

影片也引用知名投資人達里歐（Ray Dalio）的觀點指出，真正該擔心的不是美債違約，而是美國可能透過印鈔還債，進一步侵蝕美元的實質購買力。

該停損還是加碼？股添樂點出更穩健三選項

針對眼下是否應加碼美債ETF的疑問，股添樂表示不建議。

若還沒加碼者：暫時觀望，不建議攤平； 若想穩健配置：可優先考慮「投資級公司債ETF」，殖利率高、存續期間短、風險較低； 若已心累：不如回頭擁抱「高股息ETF」，台幣計價免匯率干擾、配息穩健、近期表現抗跌； 若已準備好承擔波動：可以考慮進一步配置科技型ETF，追求長期成長報酬。

他認為，相較長天期公債，投資級公司債具備更高殖利率與較低存續期間，風險結構更合理。「真的要存息的人，這是更適合的工具。」

另一替代選項則是高股息ETF。他指出，這波台股回檔後，高股息ETF如00878、00944、00713等不僅價差回穩，配息表現也維持正常，且不受匯率影響，對小資族而言是更友善選擇。

最後則是回歸股票型ETF，如台股科技型、半導體或美股對應ETF。「你既然已經承擔了匯率與市場波動，不如就追求長期報酬率更高的選擇。」

本次影片核心並非批判美債ETF，而是提醒投資人認清長天期債券的波動風險與潛在複雜性。若資產部位有限、無法承擔長期波動，高股息或公司債ETF可能是更合適的配息來源。而若已持有美債ETF者，建議暫緩加碼、評估資產配置再做調整，別讓「存息」變成「存心煎熬」。

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