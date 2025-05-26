能買4張00919…先買兩張剩餘額度2周內使用！真星華：等00878股利下來又有錢可買
股票帳戶餘額預計能買4張00919。
因為00878將在6月13日配息，連同本週還有3個禮拜！
所以今天揮霍一把，買2張00919，留2張額度在剩下的2週使用。
到時候00878的股利下來，就又有錢可以一直買。
這就是我的分散時間買進，要通俗一點說是定期定額也可以啦！
接著00919要公布6月配息金額，參考去年全年配2.63元，平均每季0.6575元，這次如果有高於這個金額，我覺得就ok了。
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