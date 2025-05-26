能買4張00919…先買兩張剩餘額度2周內使用！真星華：等00878股利下來又有錢可買

股票帳戶餘額預計能買4張00919。

因為00878將在6月13日配息，連同本週還有3個禮拜！

所以今天揮霍一把，買2張00919，留2張額度在剩下的2週使用。

到時候00878的股利下來，就又有錢可以一直買。

這就是我的分散時間買進，要通俗一點說是定期定額也可以啦！

接著00919要公布6月配息金額，參考去年全年配2.63元，平均每季0.6575元，這次如果有高於這個金額，我覺得就ok了。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。