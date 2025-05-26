電力股「超級周期」來臨 定期定額電力ETF正是時候

生成式AI退潮、代理AI與實體AI新時代來襲，輝達執行長黃仁動大喊未來10年內，AI基礎建設與AI工廠市場規模暴增逾10兆美元，輝達將扮演AI新基建潮的領頭羊，與電力、網路成為未來人類社會基建三本柱，無獨有偶的，特斯拉執行長馬斯克卻呼籲，未來AI市場缺的不是晶片與算力，而是電力設備，他預估2026年中期AI公司可能面臨「重大發電短缺」，顯示AI爆發帶動全球用電狂飆，現在蓋電廠，已經追不上AI的速度，以美國為首的電力基建類股，預告股價超級周期來臨。

根據ICE公司統計，美股4/8反彈至5/21為止，美國電力基建息收指數上漲21.1%，打敗同期間標普500公用事業指數（10.7%）、標普500指數（17.3%）與道瓊工業指數（11.2%），彈升幅度僅略低於那斯達克指數（23.6%），看出全球AI熱潮持續帶動下，美國電力基建類股異軍突起，成為美股繼尖牙股後，最具長期成長潛力的新黑馬。

新光投信表示，當前世界各國集體走向AI永續發展的最大挑戰是電力，特別是電量供應、電網韌性與電力穩定性，以美國為例，未來AI強大運算要求下，背後絕對離不開強大的電力基礎設施支撐，有助於美國電力基建等類股，股價有機會走向新一輪「超級周期」紅利，投資人若看好「AI算力=電力」新時代趨勢，定期定額投資電力股更有利。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，這波美國電力基建類股強彈，主要來自AI晶片巨人輝達再度釋出AI大利多，預告AI運算時代來臨，未來全球AI產業，將進入下一階段所謂代理AI與實體AI新紀元，落地商業化的成長動力來自AI資料中心、人形機器人與自動駕駛等，這些高耗能設備突顯新一代AI基礎建設急需更龐大用電量，代表未來美國對於高效、穩定電力系統的長期需求仍將持續成長，帶動美國電力基建類股表現，將隨市場龐大用電需求快速成長起飛。

現階段投資人如果想佈局電力相關標的，券商財富管理主管建議，可以鎖定於投資純美國電力類股的新光美國電力基建、富邦ESG綠色電力（00920）、FT潔淨能源（00899）三檔ETF，透過券商交易平台作定期定額申購，可以掌握未來電力股成長新賽道，在強勢AI股領漲帶動下，電力ETF長線投資潛力值得期待。

展望下半年美國電力市場表現，新光投信量化投資團隊表示，從2025年起，美國將迎來三大電力需求潮流，包括一、年輕世代的用電需求快速增長、二、AI基建帶動的用電大幅攀升，以及三、製造業回流帶動企業用電需求急增，三大潮流拉動美國電力需求長期看增、電價易漲難跌，現階段正是啟動定期定額佈局美國電力股ETF，掌握未來黃金成長期的好光景。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。