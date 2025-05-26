快訊

每天洗不代表有洗乾淨 專家指洗澡最常忽略1處可能發臭發癢

21人已和解！黃子佼今未出庭 「每人20萬元」再與5被害人成立調解

康建生技行刑式槍擊4死命案 凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤發回更審

00878股價跌買盤卻增漲！專家「除息後存股族搶進」：大利多出現

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

川普出爾反爾，關稅戰天天有新菜，金管會限空令逐步退場，台股今開盤受到預期心理影響先跌再說，市場雜訊不斷，有息收保護的高股息ETF成為亂世英雄，觀察ETF受益人數變化，受益人前三名仍然由高股息ETF霸榜，第一名是國泰永續高股息(00878)受益人高達1746589人，第二名是元大高股息(0056)也有1464291人，第三名是群益台灣精選高息(00919)來到1219274人，三檔合計高達443萬人。

若以單周或單月受益增加幅度來看，同樣由國泰永續高股息(00878)增加單增8101人、近一個月的月增達到17703人最多，持續保持國民ETF的領先地位。

ETF專家表示，00878恰逢上周一(5月19日)除息，一般來說，ETF受益人增加通常有三大議題，一是除息前，投資人為領高息而來，00878這次配息有9%左右，吸引資金流入；二來就是除息後，因為除息後價格更低，對長期存股而言有價格優勢；第三就是股市大跌時，台灣投資人現在已深深明白只要長期趨勢不變，跌深反而是大利多，明顯看到股災時，ETF買盤卻逆勢增加的情況。

從4月2日關稅戰前00878受益人數1,678,771，隔周4月11日來到1,708,253，單周增加近3萬人，可見到股民越跌越買且逆勢加碼的投資方式，00878股價已從4月9日最低收盤價17.8元回到20元以上，當時敢買的都是買到賺到。

專家認為，高股息ETF因有配息機制，適合作為日常現金流來源，許多人以存股張數為理財目標，以00878最新(5月23日)收盤價20.6元、近四季的平均配息金額0.5175元估算，如果希望每月有1萬元的現金流，至少需存到58張的00878，現在的成本約1,194,800元，對退休生活不無小補。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

除息 00878國泰永續高股息

相關新聞

00878股價跌買盤卻增漲！專家「除息後存股族搶進」：大利多出現

川普出爾反爾，關稅戰天天有新菜，金管會限空令逐步退場，台股今開盤受到預期心理影響先跌再說，市場雜訊不斷，有息收保護的高股息ETF成為亂世英雄，觀察ETF受益人數變化，受益人前三名仍然由高股息ETF霸榜，第一名是國泰永續高股息(00878)受益人高達1746589人，第二名是元大高股息(0056)也有1464291人，第三名是群益台灣精選高息(00919)來到1219274人，三檔合計高達443萬人。

00878新成分股萬海惹議！達人：火鍋菜盤裡難免會有一、兩樣不喜歡的

這波00878換股，不少大大反應：「到底為什麼換萬海？」說實話，我也不懂...但有些邏輯我們可以聊聊。 看到不少大大的反應是： 「萬海也能算高股息嗎？」 「上次才剛砍可成而已，怎麼現在又加回

00919配息穩了？經理人親解新版指數機制 網友：還不是靠我大長榮！

群益台灣精選高息（00919），近期完成成分股調整與規則更新，引發投資人高度關注。根據群益投信說明，目前00919「可分配投資收益仍高於前一季配息」，不少網友紛紛轉發媒體報導力挺，有人更點出「長榮股利

電力股「超級周期」來臨 定期定額電力ETF正是時候

生成式AI退潮、代理AI與實體AI新時代來襲，輝達執行長黃仁動大喊未來10年內，AI基礎建設與AI工廠市場規模暴增逾10...

台股ETF績效靚 專家建議伺機布局

近期股票市場風險性偏好再度上升，台股近期持續攀高，帶動近一月台股ETF績效前十強報酬率均超過10%。投信法人建議，想參與...

日半導體ETF進場時機到 看好長線漲升行情

川普政府尚未公布具體半導體進口關稅措施，但隨美中關稅貿易戰停火，市場氣氛緩和，日本半導體指數由今年低點反彈以來上漲逾三成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。