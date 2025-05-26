00878股價跌買盤卻增漲！專家「除息後存股族搶進」：大利多出現

川普出爾反爾，關稅戰天天有新菜，金管會限空令逐步退場，台股今開盤受到預期心理影響先跌再說，市場雜訊不斷，有息收保護的高股息ETF成為亂世英雄，觀察ETF受益人數變化，受益人前三名仍然由高股息ETF霸榜，第一名是國泰永續高股息(00878)受益人高達1746589人，第二名是元大高股息(0056)也有1464291人，第三名是群益台灣精選高息(00919)來到1219274人，三檔合計高達443萬人。

若以單周或單月受益增加幅度來看，同樣由國泰永續高股息(00878)增加單增8101人、近一個月的月增達到17703人最多，持續保持國民ETF的領先地位。

ETF專家表示，00878恰逢上周一(5月19日)除息，一般來說，ETF受益人增加通常有三大議題，一是除息前，投資人為領高息而來，00878這次配息有9%左右，吸引資金流入；二來就是除息後，因為除息後價格更低，對長期存股而言有價格優勢；第三就是股市大跌時，台灣投資人現在已深深明白只要長期趨勢不變，跌深反而是大利多，明顯看到股災時，ETF買盤卻逆勢增加的情況。

從4月2日關稅戰前00878受益人數1,678,771，隔周4月11日來到1,708,253，單周增加近3萬人，可見到股民越跌越買且逆勢加碼的投資方式，00878股價已從4月9日最低收盤價17.8元回到20元以上，當時敢買的都是買到賺到。

專家認為，高股息ETF因有配息機制，適合作為日常現金流來源，許多人以存股張數為理財目標，以00878最新(5月23日)收盤價20.6元、近四季的平均配息金額0.5175元估算，如果希望每月有1萬元的現金流，至少需存到58張的00878，現在的成本約1,194,800元，對退休生活不無小補。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。