00878新成分股萬海惹議！達人：火鍋菜盤裡難免會有一、兩樣不喜歡的

這波00878換股，不少大大反應：「到底為什麼換萬海？」說實話，我也不懂...但有些邏輯我們可以聊聊。

看到不少大大的反應是：

「萬海也能算高股息嗎？」 「上次才剛砍可成而已，怎麼現在又加回來？」 「怎麼會選這些，我不要萬海啦」

不過不喜歡歸不喜歡，但ETF的選股邏輯，本來就不是「喜不喜歡某一檔股票」的主觀感受，真正要理解的，還是ETF就是設計好的選股邏輯，而非主觀直覺。

可以看看隔壁的高股息老大哥0056，它也常常會選到航運這一類的景氣循環股，而且長榮現在還是0056佔最多比例的股票，但0056至少到今天為止也沒有配出太低的股息，年化殖利率甚至在10%以上，這也就是為什麼說，買ETF買的是一籃子股票。

當然，其實景氣循環股在景氣好的時候貢獻了不少「資本利得」，而這些資本利得也被作為ETF的高股息發出，這也不一定是什麼壞事，等到產業的景氣走入衰退期，可能半年後，下一次選股就會被剔換掉了，所以00878選到萬海，真的也不用太care，畢竟被選進的當下就是有符合「選股邏輯」。

另一個角度思考，我們挑選一檔ETF的過程，第一時間是去理解並從ETF的「選股邏輯」來思考適不適合自己，而不是反過來用當下的成份股來判斷，所以把它視為就是一套機制，當成是分散又相對穩定的投資組合就好了。

如果還是不能接受呢？那可能就還是只能寫信去抗議一下了，但只選進一檔不喜歡的股票，它的持股佔比頂多幾%，不會主導整體績效，或是換個例子來說，我們吃火鍋的時候，菜盤可能有一、兩樣不喜歡的菜（像是芋頭、番茄）但我們也不會因此就整盤不吃了吧？除非，未來00878的選股邏輯改變，又或是成分股3分之1或是一半以上都是自己不認可的股票時，可能到那時再來思考，是否要剔換掉這檔ETF。

說到規則改變，有看到00878另外還有一件重大事情，因為00878規模越來越大，現在已經超過4300億元了，追蹤的MSCI公司考量規模與日俱增的00878，之後會有兩個新規範：

1.單一持股的「投資金額」不得超過發行市值的6%

2.單一持股「權重上限」從15%降到10%

不過說是規定，其實現在00878的選股已經分散，前5大成份股的權重也都只佔了5%、6%左右，所以就算改動，對00878應不至於有太大影響。

總結一下，ETF是選股邏輯，不喜歡某幾檔沒關係，要看整體配置是否分散、穩健而本質是相信一套機制長期會帶來穩定結果，當然ETF不會每一次都會全部選到我們喜歡的股票，我們也不是在挑另一半，不用每一檔都順眼才娶回家，選ETF，最該看的是：

這個組合長期是不是穩定、邏輯是不是合理、目標是不是匹配？這樣的判斷才重要。

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