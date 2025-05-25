日半導體ETF進場時機到 看好長線漲升行情

川普政府尚未公布具體半導體進口關稅措施，但隨美中關稅貿易戰停火，市場氣氛緩和，日本半導體指數由今年低點反彈以來上漲逾三成。投信法人表示，日本半導體指數成立以來，5、6月布局正報酬機率高達七成，現在正是日本半導體ETF布局時機。

台新投信表示，產業基本面來看，據SEMI預測，半導體市場有望在2050年達到5兆美元，半導體AI相關應用仍為中長線顯學，日本半導體企業不乏居全球領先地位，將是日股領頭羊。

台新日本半導體ETF（00951）研究團隊表示，隨美中科技戰延燒，各國加速強化本土半導體供應鏈，日本政府已推動數兆日圓的補助計畫，積極吸引外資企業投資設廠，並強化自身技術研發能力。

台積電、日本經濟產業省及日系大廠共同合作的熊本晶圓廠正式投產，帶動日本相關設備、材料及零組件供應商的長期成長機會，日本半導體企業的市場地位與成長潛力將進一步提升，看好日本半導體ETF長線漲升行情。

日本半導體指數自2017年8月底成立來至2025年4月底止，有四個月份正報酬機率大於七成，為1、5、6與11月，正報酬機率最高。

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