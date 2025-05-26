00919配息穩了？經理人親解新版指數機制 網友：還不是靠我大長榮！
群益台灣精選高息（00919），近期完成成分股調整與規則更新，引發投資人高度關注。根據群益投信說明，目前00919「可分配投資收益仍高於前一季配息」，不少網友紛紛轉發媒體報導力挺，有人更點出「長榮股利」關鍵助攻。
群益投信經理人謝明志日前透過YouTube影片，詳細說明00919調整的四大重點：
1.成分股數擴增至40檔、風險更分散
2.單一成分股上限由10%調升至15%
3.加入市值篩選條件，至少20檔為前150大市值股票
4.流動性與緩衝設計放寬，降低週轉率、提升穩定性
謝明志表示，這套「三層式選樣邏輯」可兼顧高息與市值代表性，並強調目前可分配投資收益仍高於上季配息，預期未來將穩定進行季配。
此外，他建議投資人持續「定期定額＋逢低加碼」，打造長期現金流。
許多人挺長榮加持00919穩配信心「00919靠長榮配息就大補」、「還不是靠我大長榮」、「我記得00919是少數有領到80元長榮股利的ETF」
也有網友質疑聲音與冷靜看待「講這麼多沒用 等公告數字比較實際」、「哪時要填息」、「講那麼多，結果縮水就搞笑了」、「公告前都是假的 市場多得是畫大餅」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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