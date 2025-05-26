台股ETF績效靚 專家建議伺機布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

近期股票市場風險性偏好再度上升，台股近期持續攀高，帶動近一月台股ETF績效前十強報酬率均超過10%。投信法人建議，想參與台股行情、又希望降低個股風險的投資人，可透過台股ETF掌握整體市場或特定產業的成長潛力。

根據最新統計，近一個月台股ETF表現前十名報酬率在10%之上。富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄指出，川普對全球課徵關稅，造成市場不確定性升溫，對終端需求亦造成影響，然預估最壞狀況已過，供應鏈調整需要時間但最終將回歸產業競爭力。

圖／經濟日報提供
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洪珮甄表示，上市櫃企業4月營收公布後，市場推估台股前兩季財報成果優異，帶動盈餘獲上修，惟關稅不確定性仍影響企業布局；在方向未明前，市場普遍已先保守預估下半年和全年展望，即便如此，台股仍將是少數具兩位數百分比獲利成長的市場，因此本波關稅帶來的震盪可見逢低承接意願高，加上台股的人工智慧（AI）關鍵產業鏈優勢，持續關注AI應用進展帶動的向上契機，建議伺機布局相關台股ETF，創造更高的資產增值機會。

FT臺灣Smart ETF經理人王紹宇分析，隨著Fed可能於下半年展開降息循環，加上全球資金動能持續增強，預期將為台股後市注入關鍵動力。從長期投資角度觀察，台灣產業基本面依然穩固，尤其科技龍頭企業持續深耕轉型升級與創新研發，為經濟注入成長動能。在全球科技轉型浪潮中，台灣在AI、高效能運算及電動車等領域已建立領先優勢，半導體業仍是台股關鍵領導產業，尤其是在先進製程與特殊應用領域具優勢的企業最具投資價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

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