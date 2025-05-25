統一台股主動式ETF 明掛牌

主動式ETF元年，以台股主動投資聞名的老牌基金公司統一投信，旗下首檔主動式ETF「統一台股增長主動式ETF」（00981A）將於明（27）日掛牌。00981A基金經理人陳釧瑤，同時操盤統一台股旗艦基金「統一奔騰基金」；在專業投研團隊選股操作下，00981A以績效打敗大盤為目標，為投資人掌握台股成長動能。

上周台北國際電腦展中，輝達及高通等科技大廠，揭示多項人工智慧（AI）與機器人創新計畫，顯示相關應用已開始全面滲透；而低軌衛星發射進入高峰，也為相關地面設備與服務廠商帶來利基。00981A投資主軸，就是AI、機器人和低軌衛星三大高成長產業，鎖定各領域中技術領先的供應鏈，挖掘超額報酬機會。

川普政策反覆為全球金融市場帶來高度不確定性，00981A以「市值大、機會大、成就大」為核心，至少60%資產配置於台股市值前300大企業；選股偏重營收及獲利具備擴張潛力、創新能力強勁、受惠產業結構性轉型、具技術護城河或市占率優勢的台股大型股，使投資組合兼具防禦力及成長性。

統一投信投研團隊每年實訪上市櫃公司逾7,000人次，團隊成員平均資歷14年，00981A基金經理人陳釧瑤更擁有超過17年投研經驗，歷經數次台股多空輪替及重大金融事件。00981A投資策略著重企業基本面分析、總經環境與產業循環周期，動態調整持股或靈活運用反向避險工具，力求在市場波動時提升抗跌能力，以期在不同市場環境下都能捕獲成長契機。

投資專家指出，主動式ETF最大特色在於突破傳統ETF被動追蹤指數的框架，採取主動選股策略，篩選具備長期成長動能的企業，不受指數權重或成分股限制。依照主動式台股基金的經驗，選股能力強的基金公司，旗下主動式ETF有機會為投資人帶來更優渥報酬，加速長期財富累積。面對市場震盪時，主動式ETF因操作相對彈性，較能快速應對股市變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。