主動統一台股增長ETF 預計5月27日掛牌上市

繼野村投信及群益投信後，統一投信將加入發行主動式ETF行列。臺灣證券交易所公布，由統一投信募集發行的主動統一台股增長（00981A），將於5月27日掛牌上市，並開放信用交易。

根據送件資料，主動統一台股增長ETF聚焦市值前300大的台股企業，主動判斷產業發展趨勢與方向、從中挑選財務體質強健，具技術領先優勢及創新能力，進而能帶動營收及獲利成長，具資本利得成長潛力企業。

同時，考量總體經濟情況、政府政策方向與發展策略，再搭配流動性、評價面、技術面等市場指標，靈活操作，並採用「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」作為績效指標。有關該檔ETF完整投資策略內容，請詳閱公開說明書。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達186檔(含被動式ETF 183檔及主動式ETF 3檔)。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。