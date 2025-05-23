快訊

2賊偷娃娃機竟衝撞逃逸 高警朝車開槍1竊賊腹部中彈

道瓊期指大跌500點 川普轟歐盟談判沒進展：建議6月課50%關稅

主動統一台股增長ETF 預計5月27日掛牌上市

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
臺灣證券交易所公布，由統一投信募集發行的主動統一台股增長（00981A），將於5月27日掛牌上市，並開放信用交易。（本報系資料庫）
臺灣證券交易所公布，由統一投信募集發行的主動統一台股增長（00981A），將於5月27日掛牌上市，並開放信用交易。（本報系資料庫）

繼野村投信及群益投信後，統一投信將加入發行主動式ETF行列。臺灣證券交易所公布，由統一投信募集發行的主動統一台股增長（00981A），將於5月27日掛牌上市，並開放信用交易。

根據送件資料，主動統一台股增長ETF聚焦市值前300大的台股企業，主動判斷產業發展趨勢與方向、從中挑選財務體質強健，具技術領先優勢及創新能力，進而能帶動營收及獲利成長，具資本利得成長潛力企業。

同時，考量總體經濟情況、政府政策方向與發展策略，再搭配流動性、評價面、技術面等市場指標，靈活操作，並採用「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」作為績效指標。有關該檔ETF完整投資策略內容，請詳閱公開說明書。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達186檔(含被動式ETF 183檔及主動式ETF 3檔)。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

證交所 統一投信 台股 ETF

延伸閱讀

台股大漲逾4,000點後漲勢暫歇 下周聚焦 AI 龍頭輝達財報

全台第三檔主動式ETF來了！統一台股增長主動式ETF 5月27日掛牌上市

占全台生豆進口28%！統一Cophi首辦全國咖啡挑戰賽

台股周線翻黑險守5日線！「新紡奪漲幅王」端午前多觀望

相關新聞

4投信ETF股利申報出包 金管會：業者已改正並公告

媒體報導，投資人發現ETF的股利收入所得所列的欄位與去年不同、申報金額也不同。金管會證期局官員今天表示，經了解確實有4家...

全台第三檔主動式ETF來了！統一台股增長主動式ETF 5月27日掛牌上市

臺灣證券交易所表示，今(2025)年繼野村投信及群益投信後，5月27日統一投信即將加入發行主動式ETF的行列。由統一投信...

主動統一台股增長ETF 預計5月27日掛牌上市

繼野村投信及群益投信後，統一投信將加入發行主動式ETF行列。臺灣證券交易所公布，由統一投信募集發行的主動統一台股增長（0...

00919本季配息穩了？經理人：目前可分配投資收益仍高於前一季配息

群益台灣精選高息（00919）自4月15日起正式迎來指數編制規則調整。面對近年規模暴增、原有選股邏輯日益吃緊的狀況，根據群益投信於YouTube官方頻道發布的影片說明，由經理人謝明志親自解說此次調整重

00919成分股變40檔走「高息為主、市值為輔」！存股哥：此路線將成未來高股息ETF主流

00919成分股即將由30檔增加為40檔，其中代表的意義及對存股人的優劣何在呢，我根據群益投信在YT影片整理一些關鍵重點以及提出我的想法。 先上重點整理懶人包： 提高單一個權重上限，1

電力股「超級週期」來臨 電力 ETF 夯

生成式AI退潮、代理AI與實體AI新時代來襲，輝達執行長黃仁動大喊未來十年內，AI基礎建設與AI工廠市場規模暴增逾10兆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。