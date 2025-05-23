快訊

國內外股市回穩 金管會宣布下周一解除「限空令」

反廢死公投沒了！ 核三重啟公投8月23日投票

4投信ETF股利申報出包 金管會：業者已改正並公告

中央社／ 台北23日電
投資人發現ETF的股利收入所得所列的欄位與去年不同、申報金額也不同。金管會證期局官員今天表示，經了解確實有4家投信業者發生稅務申報錯誤情況，但都已向國稅局改正並公告。本報資料照片
投資人發現ETF的股利收入所得所列的欄位與去年不同、申報金額也不同。金管會證期局官員今天表示，經了解確實有4家投信業者發生稅務申報錯誤情況，但都已向國稅局改正並公告。本報資料照片

媒體報導，投資人發現ETF的股利收入所得所列的欄位與去年不同、申報金額也不同。金管會證期局官員今天表示，經了解確實有4家投信業者發生稅務申報錯誤情況，但都已向國稅局改正並公告。

媒體報導，台新投信、兆豐投信、野村投信與富邦投信4家投信業者，旗下9檔ETF在提交報稅資料時出包，導致投資人的報稅金額有誤、可能要多繳稅。

金管會證期局官員接受中央社記者電訪時指出，起初是有收到申訴案件，經了解發現投信公司確實有類似情況，而4家投信公司後來也有主動申報、公告並向國稅局改正相關作業疏失事項。

至於是哪類的作業疏失導致錯誤申報，官員說明，目前了解可能是投信公司申報資料時重複申報，或是所得年度登載錯誤，也有是說因公司申報時系統連線不穩等。

根據台新投信5月2日公告，「台新高股息平衡基金」及「台新臺灣永續高息中小型ETF基金」2024年的信託財產各類所得申報內容有誤，已向國稅局申請更正，5月16日國稅局更正完成後即可下載正確資料。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金管會 國稅局 台新 ETF

延伸閱讀

2025報稅／綜所稅申報半數民眾完成 網路報稅占85%成主流

00878成分股權重上限 下調

可成案引發外資投資爭議 金管會查漏洞

投資變奪權？外資目的變調 金管會盯上可成案

相關新聞

全台第三檔主動式ETF來了！統一台股增長主動式ETF 5月27日掛牌上市

臺灣證券交易所表示，今(2025)年繼野村投信及群益投信後，5月27日統一投信即將加入發行主動式ETF的行列。由統一投信...

4投信ETF股利申報出包 金管會：業者已改正並公告

媒體報導，投資人發現ETF的股利收入所得所列的欄位與去年不同、申報金額也不同。金管會證期局官員今天表示，經了解確實有4家...

00919本季配息穩了？經理人：目前可分配投資收益仍高於前一季配息

群益台灣精選高息（00919）自4月15日起正式迎來指數編制規則調整。面對近年規模暴增、原有選股邏輯日益吃緊的狀況，根據群益投信於YouTube官方頻道發布的影片說明，由經理人謝明志親自解說此次調整重

00919成分股變40檔走「高息為主、市值為輔」！存股哥：此路線將成未來高股息ETF主流

00919成分股即將由30檔增加為40檔，其中代表的意義及對存股人的優劣何在呢，我根據群益投信在YT影片整理一些關鍵重點以及提出我的想法。 先上重點整理懶人包： 提高單一個權重上限，1

電力股「超級週期」來臨 電力 ETF 夯

生成式AI退潮、代理AI與實體AI新時代來襲，輝達執行長黃仁動大喊未來十年內，AI基礎建設與AI工廠市場規模暴增逾10兆...

00878指數將調整「看攏嘸」嗎？專家詳解：現在來看其實根本沒差！

投資高配息ETF其實不是簡單的事，除了要關心這支ETF的很多消息動態，還有一些ETF的專有名詞要去瞭解，除非你打算當一個：把錢丟進去給投信公司，就完全不管的腦袋放空投資人。 最近國民ETF－發行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。