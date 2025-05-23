4投信ETF股利申報出包 金管會：業者已改正並公告

媒體報導，投資人發現ETF的股利收入所得所列的欄位與去年不同、申報金額也不同。金管會證期局官員今天表示，經了解確實有4家投信業者發生稅務申報錯誤情況，但都已向國稅局改正並公告。

媒體報導，台新投信、兆豐投信、野村投信與富邦投信4家投信業者，旗下9檔ETF在提交報稅資料時出包，導致投資人的報稅金額有誤、可能要多繳稅。

金管會證期局官員接受中央社記者電訪時指出，起初是有收到申訴案件，經了解發現投信公司確實有類似情況，而4家投信公司後來也有主動申報、公告並向國稅局改正相關作業疏失事項。

至於是哪類的作業疏失導致錯誤申報，官員說明，目前了解可能是投信公司申報資料時重複申報，或是所得年度登載錯誤，也有是說因公司申報時系統連線不穩等。

根據台新投信5月2日公告，「台新高股息平衡基金」及「台新臺灣永續高息中小型ETF基金」2024年的信託財產各類所得申報內容有誤，已向國稅局申請更正，5月16日國稅局更正完成後即可下載正確資料。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。