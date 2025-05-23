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全台第三檔主動式ETF來了！統一台股增長主動式ETF 5月27日掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所表示，今(2025)年繼野村投信及群益投信後，5月27日統一投信即將加入發行主動式ETF的行列。聯合報系資料照片
臺灣證券交易所表示，今(2025)年繼野村投信及群益投信後，5月27日統一投信即將加入發行主動式ETF的行列。聯合報系資料照片

臺灣證券交易所表示，今(2025)年繼野村投信及群益投信後，5月27日統一投信即將加入發行主動式ETF的行列。由統一投信募集發行的主動統一台股增長（00981A）受益憑證，將於5月27日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF聚焦市值前300大之台股企業，主動判斷產業發展趨勢與方向、從中挑選財務體質強健，具技術領先優勢及創新能力，進而能帶動營收及獲利成長，具資本利得成長潛力企業，同時考量總體經濟情況、政府政策方向與發展策略，再搭配流動性、評價面、技術面等市場指標，靈活操作，並採用「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」作為績效指標。有關該檔ETF之完整投資策略內容，請詳閱其公開說明書。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達186檔(含被動式ETF183檔及主動式ETF三檔)。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

證交所 統一投信 台股 ETF

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