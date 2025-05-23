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00919本季配息穩了？經理人：目前可分配投資收益仍高於前一季配息

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
00919正式調整指數編制規則！經理人謝明志：市值因子納入、持股更分散。記者林俊良／攝影
00919正式調整指數編制規則！經理人謝明志：市值因子納入、持股更分散。記者林俊良／攝影

群益台灣精選高息（00919）自4月15日起正式迎來指數編制規則調整。面對近年規模暴增、原有選股邏輯日益吃緊的狀況，根據群益投信於YouTube官方頻道發布的影片說明，由經理人謝明志親自解說此次調整重點與背後邏輯，讓投資人更清楚了解新版指數的設計目的與實質影響。

四大調整重點：穩定配息＋市值代表性提升

謝明志表示，這次的調整目的，是希望讓指數更能反映實際市場結構，為投資人帶來更優質的投資體驗。他整理出以下四大優點：

1.成分股擴增：從原本的30檔增加至40檔，風險更分散。

2.提高單一成分股上限：由原先的10%調升至15%，提升高殖利率個股的配置彈性。

3.納入大型股市值條件：調整規定新增至少20檔為市值前150檔、其中至少7檔為市值前50檔，加強抗震。

4.放寬流動性門檻與緩衝區設計：降低換股週轉率，有助長期穩健運作。

原因揭露：ETF規模已超越上市櫃第26大

自成立以來，00919的資產規模從34.67億元迅速增長至3,471億元，成長超過100倍。謝明志指出，原有僅挑選30檔高股息成分股的設計，已難應付當前資產規模。因此本次調整是在「不動搖指數精神」的前提下，讓00919納入更多具有代表性的高息股票。

細節拆解：三大架構更新 成分股更具彈性與穩定

本次調整包括以下三大主軸：

權重與檔數

成分股數從30檔增為40檔，並將單一個股權重上限由10%提升至15%，避免過度稀釋殖利率。

市值納入條件

新增市值因子，每次調整時須滿足至少20檔市值前150大、其中至少7檔為市值前50大。

流動性與篩選緩衝設計

新增成交金額大於6,000萬即能保留，並維持12月定審替換最多8檔限制，降低指數週轉率、減少頻繁換股。

謝明志強調：「這種三層式選樣為市場首創，希望藉由強化市值代表性，增加投資人對持股的熟悉度。」

投資人權益有何影響？

謝明志保證，00919所追蹤的「臺灣精選高息指數」依然會維持原有兩階段選股機制：

12月鎖定「高息潛力股」

5月再篩選優質高息股，搭配「優選高息、優先卡位、優選領息」三大策略，持續發揮精準高息特色

根據群益內部資料，00919目前可分配投資收益仍高於前一季配息，未來會依評估標準穩定進行季度收益分配，投資人無須過度擔心。

經理人建議：持續定期定額＋逢低加碼

謝明志最後提醒，高股息ETF能協助投資人打造「被動現金流」，但成功關鍵在於標的選擇與風險控管。

投資人應持續採取「定期定額」與「逢低加碼」雙策略，才能在高息布局的道路上走得更遠、站得更穩。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

選股邏輯 現金流 成分股 季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金

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