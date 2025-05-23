00919成分股變40檔走「高息為主、市值為輔」！存股哥：此路線將成未來高股息ETF主流

00919成分股即將由30檔增加為40檔，其中代表的意義及對存股人的優劣何在呢，我根據群益投信在YT影片整理一些關鍵重點以及提出我的想法。

先上重點整理懶人包：

提高單一個權重上限，10%調整為15%，殖利率有機會提升。 成分股變多，30變40檔，風險更分散。 加碼大型股，至少20檔市值前150大，至少7檔市值前50大。 選股邏輯仍不變，追求當前殖利率高的標的。

既然00919追求的就是高殖利率，提升單一個股權重上限本來就有助於殖利率的再提升，以目前權重最高、殖利率達12%的長榮（2603）來看，這樣就可以持續拉高占比，增加更多股息。

再來另一個關鍵改動就是成分股檔數增加，並開始納入市值選股因子，這麼做很明顯，就是要跟隔壁棚的00713一樣，開始具備近似於市值型的能力，個人認為高息為主、市值為輔是未來高股息ETF的主流走向。

我覺得這樣的改動是好的，不過還是有要觀察的點，就是這個市值型因子究竟可以發揮多少優勢？

如果這些靠市值因子選進來的成分股佔比太小，那還是會被佔比高的高息成分股牽著走。要去調配高息與市值的比重，並取得完美平衡，才能將進化版00919的能力完全發揮出來。

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