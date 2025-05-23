電力股「超級週期」來臨 電力 ETF 夯

生成式AI退潮、代理AI與實體AI新時代來襲，輝達執行長黃仁動大喊未來十年內，AI基礎建設與AI工廠市場規模暴增逾10兆美元，輝達將扮演AI新基建潮的領頭羊，與電力、網路成為未來人類社會基建三本柱，無獨有偶的，特斯拉執行長馬斯克卻呼籲，未來AI市場缺的不是晶片與算力，而是電力設備，預估2026年中期AI公司可能面臨「重大發電短缺」，顯示AI爆發帶動全球用電狂飆，現在蓋電廠，已經追不上AI的速度，以美國為首的電力基建類股，預告股價超級周期來臨。

根據ICE公司統計，美股4月8日反彈至5月21日為止，美國電力基建息收指數上漲21.17%，打敗同期間標普500公用事業指數(10.70%)、標普500指數(17.30%)與道瓊工業指數(11.20%)，彈升幅度僅略低於那斯達克指數(23.61%)，看出全球AI熱潮持續帶動下，美國電力基建類股異軍突起，成為美股繼尖牙股後，最具長期成長潛力的新黑馬，新光投信表示，當前世界各國集體走向AI永續發展的最大挑戰是電力，特別是電量供應、電網韌性與電力穩定性，以美國為例，未來AI強大運算要求下，背後絕對離不開強大的電力基礎設施支撐，有助於美國電力基建等類股，股價有機會走向新一輪「超級周期」紅利，投資人若看好「AI算力=電力」新時代趨勢，定期定額投資電力股更有利。

新光美國電力基建ETF(009805)經理人劉恆誌表示，這波美國電力基建類股強彈，主要來自AI晶片巨人輝達再度釋出AI大利多，預告AI運算時代來臨，未來全球AI產業，將進入下一階段所謂代理AI與實體AI新紀元，落地商業化的成長動力來自AI資料中心、人形機器人與自動駕駛等，這些高耗能設備突顯新一代AI基礎建設急需更龐大用電量，代表未來美國對於高效、穩定電力系統的長期需求仍將持續成長，帶動美國電力基建類股表現，將隨市場龐大用電需求快速成長起飛。現階段投資人如果想布局電力相關標的，券商財富管理主管建議，可以鎖定於投資純美國電力類股的新光美國電力

基建ETF(009805)、富邦ESG綠色電力(00920)、FT潔淨能源(00899)3檔，透過券商交易平台作定期定額申購，可以掌握未來電力股成長新賽道，在強勢AI股領漲帶動下，電力ETF長線投資潛力值得期待。

展望下半年美國電力市場表現，新光投信量化投資團隊表示，從2025年起，美國將迎來3大電力需求潮流，包括：1.年輕世代的用電需求快速增長；2.AI基建帶動的用電大幅攀升；3.製造業回流帶動企業用電需求急增，三大潮流拉動美國電力需求長期看增、電價易漲難跌，現階段正是啟動定期定額佈局美國電力股ETF，掌握未來黃金成長期的好光景。

新光投信提醒，海外股票ETF追蹤指數表現不等於實際報酬，投資前仍須留意總經變化與風險管理，定期定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效不代表未來績效之保證。 美國電力指數定期定額報酬表現。(資料來源：Lipper，截至2025/5/20)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。