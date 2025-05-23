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00878指數將調整「看攏嘸」嗎？專家詳解：現在來看其實根本沒差！

聯合新聞網／ 趣 講 股
00878追蹤指數雖然要微調規則，但對投資人幾乎沒有影響，前五大成分股權重都還遠低於上限，依舊穩健分散。本報資料照片
00878追蹤指數雖然要微調規則，但對投資人幾乎沒有影響，前五大成分股權重都還遠低於上限，依舊穩健分散。本報資料照片

投資高配息ETF其實不是簡單的事，除了要關心這支ETF的很多消息動態，還有一些ETF的專有名詞要去瞭解，除非你打算當一個：把錢丟進去給投信公司，就完全不管的腦袋放空投資人。

最近國民ETF－發行00878的國泰投信就公告其追蹤指數：「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」的標的指數編製公司，調整了這個指數部分的編制規則，裡面還寫了難懂的專有名詞，例如「預擬資產管理規模」，這是什麼東西呀...對ETF有什麼作用呢？投資人臉上三條線。

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看懂預擬資產管理規模

所謂「預擬資產管理規模」是ETF在挑選成份股的權重計算方式之一，做法是先預設好這支ETF的資產規模，再以此計算個別成份股的合理投資金額，並限制投資金額上限。

這次00878的追蹤指數－MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，是限制投資成份股的金額要在發行市值的6％以下，免得資產規模越來越龐大的00878，會一直買了太多這支成份股的股票，造成這支股票的市場流動性不足、也會觝觸「證券投資信託基金管理辦法」規定：同一家投信旗下所有基金投資單檔股票的總額，不得超過被投資公司發行股數的10%。

00878 v.s. 00919、00918

另外，為了考量投資的分散性，這次00878追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數也調整了個別成分股權重的上限，由原先的15%降至10%。

這一點對於00878的投資人則沒什麼差別，現在00878的前5大成份股權重都只有在 4～5.9％之間而已，離調降後的10％還很遠（直白說根本沒差），成分股的投資分散性比00919（7.7～12％）、00918（5.5～8.5％）還要低不少，淨值的波動度也會平穩很多（穩定就是00878的一大特色），但是缺點就是在股市上升行情時，漲勢恐相比00919、00918少一點了。

00878規則調整？投資人只要躺好繼續領息就行，根本沒差！圖／AI生成。
00878規則調整？投資人只要躺好繼續領息就行，根本沒差！圖／AI生成。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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