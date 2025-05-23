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00878配息能力已不夠…不存了、全賣換檔？知美「煩惱交給時間」：價差賠但股息賺回來

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
影音創作者知美分享自己已持有00878達31張，兩年半定期定股報酬率達8.25%，即便殖利率回落，他仍持續參與除息。林澔一／攝影
影音創作者知美分享自己已持有00878達31張，兩年半定期定股報酬率達8.25%，即便殖利率回落，他仍持續參與除息。林澔一／攝影

＊文中ETF各數字統計時間至5月13日

影音理財創作者知美近日在頻道分享自身參與國泰永續高股息ETF（00878）最新除息的投資紀錄與心得。

他表示，雖然目前00878年化殖利率已跌破9%，但他仍選擇繼續定期定股並參與除息，預計本次將領到14,570元的現金股利。

殖利率回落 但總報酬仍正向

知美指出，受到近期台股反彈帶動，00878從4月低點17.8元回升至5月13日的21.01元，單月漲幅達18.03%。

然而在股價回升的同時，配息殖利率也同步下滑。以最新一季每股配發0.47元現金股利計算，年化殖利率僅剩約8.95%。

他坦言，配息連兩季下修，確實讓不少投資人產生疑慮，但認為這其實是高股息ETF回歸合理區間的自然現象，「2023年的高配息太異常，6%的殖利率本來就是00878的常態」。

定期定股兩年半 持股31張、含息報酬率8.25%

面對觀眾提問「還能不能繼續存」，知美分享自己的投資策略：「我不知道市場會怎麼走，但我選擇定期定股，把煩惱交給時間解決。」

目前他累積持有00878共31張，平均成本為21.14元，帳面雖仍虧損5,148元，但累計已領現金股利59,220元，兩年半下來含息總報酬率為8.25%。

他也強調，即便股價反彈至20.32元再買入，依然堅持執行每月扣款策略，「沒有預測高低點，反而省下很多時間，拿去好好賺錢」。

「月領萬元」門檻曝光 64張起跳、超過6萬人可能達成

知美進一步計算，若目標是透過00878達成每月領取1萬元現金股利，需持有64張、投入金額約134萬元。

根據國泰投信統計，目前00878收益人數已達173萬人，其中持有超過50張的投資人約為6.4萬人，占比3.7%。

不過他也安慰剛入場的投資人，「有超過75%的人持有不到10張，我當初也是從第一張、第二張慢慢存起來的。」

00878後勢觀察：殖利率進入合理區間 配息仍有變數

截至5月中，00878規模已突破4,329億元，收益人數達173萬人。知美提醒，雖然基金近期回穩，但須留意配息組成結構的改變，本次0.47元股利中，約八成來自收益平準金，未來若股價未再大幅成長，配息仍可能繼續下降。

他建議投資人可參考目前殖利率落在8~9%區間，加上股價仍低於年線，是合理進場的觀察點之一。

知美總結投資兩原則

1.定期定股、不看短期漲跌：「市場的不確定性太高，無法預測川普一句話是漲停還是跌停，我選擇穩定投入、持續領息。」

2.張數累積帶來被動收入成長：「我每年把領到的配息再投入，希望最終能累積100張，每月幫自己加薪1萬元。」

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

定期定股 季配息 ETF 00878國泰永續高股息

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