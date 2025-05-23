中信金盤中創下43.3元的新高紀錄！讓00918、00878、00919績效加分

5月22日也不是什麼特別的日子，美國道瓊指數甚至前一天還下跌了800多點，但是我們台股盤中、收盤卻有多家公司的股價創下了數十年或歷史的新高價，如果這樣的股票有被你投資的ETF選進高額的持股比重裡，豈不樂哉？！

現在就來介紹2個特別一點、值得討論的股價創新高的股票。但是這裡不是為了報明牌，而是覺得在全球經濟因為川普關稅而動盪的時刻，為什麼還會有這樣股價強勢上升的股票呢？從以下提到的股價上漲原因、後續可能下跌的風險...等等，才是真正你應該注意的重點。

一、資金避風港

行情出現動盪不安的時候，股市的資金就會往安穩的地方靠攏，中華電信無論是產業前景、財務狀況、獲利能力等等，就是一直給投資人這樣安穩的感覺，所以股價無聲無息的突破了130元大關，22日更來到了133元的新高價。

第二個股價創新高的原因，就是中華電信今年宣布每股配發5元，也是近十多年來的新高紀錄，吸引更多投資人買進。不過要留意的是，股票追價買得太高，股息殖利率就會縮很多（現在大約3.7％）、也不保證每年的股息都穩健成長、每次行動通訊頻譜競標時期，外資就會大賣股票，中華電信的股價就會出現緩跌行情。

二、外資買超使然

說到外資動向，不能不提到最近中信金控股價22日盤中創下43.3元的新高紀錄（也讓00878、00919、00918等這些持有高比例中信金的ETF績效加分），而最大的功臣就是外資連續近20天的買超、數量將近50萬張。

當然，外資大幅買超的理由也是因為中信金控繳出了相當漂亮的成績單，今年前4月的每股盈餘1.16元，這已經算進去美元大貶值產生的壽險匯損，而外資卻還在用力的買超，顯然外資對中信金宣布的經營政策：「銀行比重占七成、非銀行業務占三成」、人壽部門的匯損不致影響太多獲利之事頗為認同。

不過股市裡常說：成也外資、敗也外資。想要搭外資買超的便車，那麼下車的速度也得跟得上外資的腳步才行，可別儍儍地以為外資買了股票都是長期投資、不賣的。事實上，外資翻臉比翻書還快，等你看到媒體揭露外資給予某支個股「中立」的評價報導時，外資早就賣股開溜了！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。