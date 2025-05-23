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美債風暴！15檔債券ETF 破底 投資人如何自救？

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
美國財政部標售20年期國債利率飆破5%心理關卡，衝到5.047%，引爆美債風暴，連帶台股掛牌的債券ETF 22日全面走挫。路透
美國財政部標售20年期國債利率飆破5%心理關卡，衝到5.047%，引爆美債風暴，連帶台股掛牌的債券ETF 22日全面走挫。路透

美國財政部標售20年期國債利率飆破5%心理關卡，衝到5.047%，引爆美債風暴，連帶台股掛牌的@@@債券ETF@@@昨（22）日全面走挫，且不僅美債ETF，各券種一片綠油油，尤以長天期美債跌幅最明顯，總計美債、A級公司債等共15檔債券ETF寫歷史新低。

觀察昨天股價上漲的ETF僅約一成，主要集中在反向及黃金、原油等商品期貨ETF，重災區出現在槓反型，國泰20年美債正2（00688L）、元大美債20正2（00680L）跌幅均超過3%，原型ETF以元大零息超長美債（00969B）跌2.98%最多，新光投等債15+（00775B）跌2.26%居次，凱基AAA-AA公司債（00841B）跌2.21%排第三，其他人氣ETF如元大美債20（00679B）跌幅也達1.91%。

近期債券ETF表現普遍疲弱，綜合投信法人看法，投資人不必再殺低，不妨將投資重點聚焦在配息收益；但若原本期待賺資本利得的積極型投資人，如有其他看好標的，可考慮調節部分債券ETF，轉進較具潛力標的。

中國信託投信分析，美債21日殖利率陡升來自三大財政因素，一是美國財政部21日標售160億美元20年期國債，市場反應冷淡，推升美債殖利率走高，反映投資人對美國財政前景疑慮加深；二是美國國會正推進「大而美」稅收法案，據國會聯合稅收委員會（JCT）估計，該法案將在未來十年增加3.7兆美元赤字；三是眾議院提議調高政府債務上限4兆美元，市場預期未來發債量大幅增加，進一步推升長天期利率。


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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF ETF

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