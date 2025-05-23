00878成分股權重上限 下調

國泰永續高股息ETF（00878）截至5月21日規模已逾4,368億元，ETF受益人達173萬，考量整體資產規模增長，標的指數編製的MSCI指數公司對個別成分股的投資金額及單一成分股的權重上限皆有所調整。法人認為，這次調整對ETF受益人的影響屬中性。

國泰投信指出，00878追蹤標的為MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，指數公司考量00878整體資產規模增長情況，與「證券投資信託基金管理辦法」第10條第1項第9款既有規定；故調整指數部分編制規則，新增依「預擬資產管理規模」計算個別成分股投資金額，其個股投資金額占發行市值不得超過6%；另考量維護投資分散性，調整個別成分股權重上限由15%降至10%。

國泰永續高股息ETF每年5月及11月依指數規則調整成分股，經這次標的指數調整後，基金持有與指數成分股目標權重差異可縮小，追蹤表現可望提升，並維持既有的投資分散性，無權重集中於個別個股的狀況。這次修改將於2025年5月半年度調整期間完成生效。

國泰永續高股息ETF基金管理團隊表示，根據證券投資信託基金管理辦法規定，同一家投信旗下所有基金投資單檔股票的總額，不得超過被投資公司發行股數的10%，但隨著基金資產規模增長，投入成分標的的金額也提高，在法令環境下，基金投資與目標權重之間可能出現差異，因此指數公司提出調整。

這種機制調整通常發生在整體基金規模大的投信公司，而且有單檔ETF規模也龐大，元大高股息、元大台灣價值高息、群益台灣精選高息及復華台灣科技優息都有此機制；但個股投資金額占發行市值不得超過6%並非法規規範，而是各家投信自訂，有些訂在4%以下，這種規範不影響ETF受益人權益，主要著眼基金持有與指數成分股目標權重差異過大。

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