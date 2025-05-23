台股新掛牌ETF考驗大 經理人仍看好除權息旺季表現

台股ETF募集潮延續，統計今年以來已新發行七檔台股ETF，其中有六檔已掛牌、一檔預計下周掛牌。受到美國對等關稅、地緣政治、聯準會降息路徑不明等雜音，台股也受牽連，六檔今年掛牌的台股ETF，上市當日僅主動群益台灣強棒（00982A）、聯邦台精彩50（009804）守住發行價。

法人表示，今年新掛牌的台股ETF，包括兩檔主動式00980A、00982A，以及四檔被動式009802、009803、009804、009808。

不過今年以來，市場接連逢低成本AI模型問世、美國對等關稅措施、中東與南亞地緣政治動盪、聯準會降息路徑不明等挑戰，風險性資產價格走勢波折，今年掛牌的台股ETF於上市當日表現，多受盤勢不穩的影響而破發。

僅主動群益台灣強棒（00982A）昨（22）日在台股震盪走低的壓力下，仍全程力守在發行價10元以上，終場收在當日最高價10.1元，成交量達25萬張，居所有ETF之冠。

群益投信台股主動ETF團隊表示，今年全球景氣還是走向正面，在關稅、美債、地緣政治影響波動加劇下，預期指數表現以區間震盪為主，有利主動選股操作創造績效。

以對等關稅事件為例，主動式ETF可立即參酌關稅對各產業的影響分析，及時進行持股調整；而被動式ETF仍須因應指數規則換股，難以就特定事件靈活應變。

野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A） 經理人游景德表示，台股即將進入除權息旺季，加上近期股市大幅回檔，使高息股殖利率上升，具備投資吸引力，台股盤面聚焦在權值股與AI概念族群，川普啟程中東行，加上輝達傳出取得沙烏地阿拉伯大型訂單，激勵AI與相關周邊族群全面上攻，加上美國科技業積極擴大海外布局，均有利於提振市場信心。

財富管理專家表示，被動式台股ETF在台灣市場已經算是發展成熟，投資熱度也高，包括市值型、高息型或主題型的產品，皆能分別滿足投資人長期財富增值、穩健領息和產業配置等需求。

為求讓投資更具彈性，也考量國際局勢變化下，類股表現輪動頻繁的狀況，主動式ETF的出現可望為大眾在台股投資方面帶來新的效益，主因其可依景氣變化、市場環境來動態調整持股，也兼享交易便利、持股透明度高等優點，在市場波動頻繁的環境中，是投資人可考慮善加運用的工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。