快訊

鮑爾安了！美最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換

非核家園首周 供電吃緊找燃煤發電救急

台股新掛牌ETF考驗大 經理人仍看好除權息旺季表現

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股ETF募集潮延續，統計今年以來已新發行七檔台股ETF，其中有六檔已掛牌、一檔預計下周掛牌。受到美國對等關稅、地緣政治、聯準會降息路徑不明等雜音，台股也受牽連，六檔今年掛牌的台股ETF，上市當日僅主動群益台灣強棒（00982A）、聯邦台精彩50（009804）守住發行價。

法人表示，今年新掛牌的台股ETF，包括兩檔主動式00980A、00982A，以及四檔被動式009802、009803、009804、009808。

不過今年以來，市場接連逢低成本AI模型問世、美國對等關稅措施、中東與南亞地緣政治動盪、聯準會降息路徑不明等挑戰，風險性資產價格走勢波折，今年掛牌的台股ETF於上市當日表現，多受盤勢不穩的影響而破發。

僅主動群益台灣強棒（00982A）昨（22）日在台股震盪走低的壓力下，仍全程力守在發行價10元以上，終場收在當日最高價10.1元，成交量達25萬張，居所有ETF之冠。

群益投信台股主動ETF團隊表示，今年全球景氣還是走向正面，在關稅、美債、地緣政治影響波動加劇下，預期指數表現以區間震盪為主，有利主動選股操作創造績效。

以對等關稅事件為例，主動式ETF可立即參酌關稅對各產業的影響分析，及時進行持股調整；而被動式ETF仍須因應指數規則換股，難以就特定事件靈活應變。

野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A） 經理人游景德表示，台股即將進入除權息旺季，加上近期股市大幅回檔，使高息股殖利率上升，具備投資吸引力，台股盤面聚焦在權值股與AI概念族群，川普啟程中東行，加上輝達傳出取得沙烏地阿拉伯大型訂單，激勵AI與相關周邊族群全面上攻，加上美國科技業積極擴大海外布局，均有利於提振市場信心。

財富管理專家表示，被動式台股ETF在台灣市場已經算是發展成熟，投資熱度也高，包括市值型、高息型或主題型的產品，皆能分別滿足投資人長期財富增值、穩健領息和產業配置等需求。

為求讓投資更具彈性，也考量國際局勢變化下，類股表現輪動頻繁的狀況，主動式ETF的出現可望為大眾在台股投資方面帶來新的效益，主因其可依景氣變化、市場環境來動態調整持股，也兼享交易便利、持股透明度高等優點，在市場波動頻繁的環境中，是投資人可考慮善加運用的工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

Fed理事曝「下半年可能降息」 提關稅降至這「一水準」

美國半導體關稅 台積電證實美國子公司提供回應意見

最大金主竟非外資！台股跌132點 法人買超21.65億元

台股下跌132點收21,670點 台積電下跌8元收982元

相關新聞

美債風暴！15檔債券ETF 破底 投資人如何自救？

美國財政部標售20年期國債利率飆破5%心理關卡，衝到5.047%，引爆美債風暴，連帶台股掛牌的債券ETF昨（22）日全面...

台股新掛牌ETF考驗大 經理人仍看好除權息旺季表現

台股ETF募集潮延續，統計今年以來已新發行七檔台股ETF，其中有六檔已掛牌、一檔預計下周掛牌。受到美國對等關稅、地緣政治...

00878成分股權重上限 下調

國泰永續高股息ETF（00878）截至5月21日規模已逾4,368億元，ETF受益人達173萬，考量整體資產規模增長，標...

中信金、國泰金原來是00878再買？網猜三大出局股：永豐金、第一金、微星

國泰永續高股息（00878），5月22日官網釋出的最新持股變化掀起網友熱議。據觀察，萬海、中租-KY、可成疑似新納入成分股，代表本次成分股調整已低調展開。而被減碼最多的前三檔，則可能是永豐金、第一金與

00878成分股增萬海、中租-KY、可成！網酸「豆腐腦」：幫別人抬轎嗎？

國泰永續高股息（00878）成分股悄悄大搬風。根據官網最新資料顯示，5月22日起新增三檔成分股：萬海、中租-KY與可成。雖尚未公告完整調整名單，但網友已紛紛猜測：被踢出的會是誰？ 最引爆討論的，

00878新增成分股規定 個股權重上限降至10％

「國民ETF」國泰永續高股息00878截至5月21日止，規模已逾4368億元，將新增「預擬資產管理規模」機制，據以計算個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。