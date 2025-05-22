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中信金、國泰金原來是00878再買？網猜三大出局股：永豐金、第一金、微星

聯合新聞網／ 綜合報導
00878於5月22日持股變化引熱議，聯電、中信金、國泰金被大幅加碼，永豐金賣超2.3萬張成焦點。圖／聯合報系資料庫
00878於5月22日持股變化引熱議，聯電、中信金、國泰金被大幅加碼，永豐金賣超2.3萬張成焦點。圖／聯合報系資料庫

國泰永續高股息（00878），5月22日官網釋出的最新持股變化掀起網友熱議。據觀察，萬海、中租-KY、可成疑似新納入成分股，代表本次成分股調整已低調展開。而被減碼最多的前三檔，則可能是永豐金、第一金與微星，引發市場對「誰被踢出」的高度關注。

有網PTT上表示從當天ETF持股變化中指出，永豐金單日被賣出2.3萬張、第一金減碼1.3萬張、微星則賣出2112張，有理由懷疑這三檔為本次遭到剔除的標的。

而同日被加碼最多的，分別是中信金（+4萬張）、國泰金（+2.6萬張）與聯電（+2萬張），成為「被ETF買上去」的話題主角。

面對00878的持股異動，PTT網友展開熱烈討論，有人看準跡象直說「中豬要開始勞賽了」、「早就已經被外資吃豆腐了」、「覺得台泥會被踢欸 雖然猜好幾次都落空XD」、「中信金 國泰金 原來是878再買！」、「把萬海拉到漲停，真是韭…」、「通常訊息出來會開始反向」、「最近外資跟很多ETF都狂買中信是為啥？」、「就知道是ETF在買 豆腐蛙爽歪」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

萬海 聯電 永豐金 成分股 2891中信金 2882國泰金 00878國泰永續高股息

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