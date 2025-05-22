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00878成分股增萬海、中租-KY、可成！網酸「豆腐腦」：幫別人抬轎嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
00878調整成分股，新增萬海、中租-KY與可成，引發PTT熱議，有網友質疑選股邏輯「萬海哪裡高股息？」圖／中央社
00878調整成分股，新增萬海、中租-KY與可成，引發PTT熱議，有網友質疑選股邏輯「萬海哪裡高股息？」圖／中央社

國泰永續高股息（00878）成分股悄悄大搬風。根據官網最新資料顯示，5月22日起新增三檔成分股：萬海中租-KY與可成。雖尚未公告完整調整名單，但網友已紛紛猜測：被踢出的會是誰？

最引爆討論的，是萬海被納入。一票投資人錯愕表示「萬海的殖利率根本不高」、「高股息買萬海，這邏輯是豆腐腦？」

許多網友質疑萬海資格「萬海哪裡高股息啦？」、「長榮殖利率碾壓萬海，為什麼不是選它？」、「高檔納入萬海，是在幫別人抬轎嗎？」

ETF選股混亂「878最近配息也越來越差，現在選股也這樣？」、「可成之前才砍掉，現在又加回來？笑死」、「中租硬撐，現在知道原因了…」。

還有人覺得陰謀論「整個就是吃豆腐計畫，萬海拉高就是等ETF進場」、「操盤人跟外資對做？搞不好自己也有吃」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

萬海 成分股 季配息 可成 中租 ETF 00878國泰永續高股息

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